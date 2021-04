Ukraina välisminister: Venemaa toob Ukraina piirile üle 120 000 sõjaväelase

Ukraina, USA ja NATO on ärevil teadetest, et Venemaa koondab suuri jõude Ukraina ning 2014. aastal annekteeritud Krimmi poolsaare lähedale, vahendas Reuters. Lääneriikide ametnike sõnul on praegu Ukraina piiridele suunduv sõjaväelaste hulk suurem kui 2014. aastal.

"Jätkuvalt saabub meie piiridele kirdes, idas ja lõunas Vene sõjaväelasi. Umbes nädala pärast ulatub sõjaväelaste arv kokku üle 120 000," ütles Kuleba veebi vahendusel toimunud pressikonverentsil.

"See ei tähenda, et sõjaväelaste koondumine sellega piirdub," lisas ta.

Kuleba hoiatas Venemaa ettearvamatuse eest ning ütles, et Ukraina ei soovi Venemaaga konflikti.

Kuleba kutsus Moskvat üles kinni pidama Ida-Ukraina konfliktis sõlmitud relvarahust.

Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja Josep Borrell ütles esmaspäeval, et Venemaa on koondanud Ukraina piirile ja Krimmi üle 150 000 sõjaväelase.

Venemaa on selgitanud, et tegemist on kolme nädala pikkuse õppusega, millega testitakse sõjaväe lahinguvalmidust. Moskva sõnul on tegu vastusega NATO ohustavale käitumisele. Venemaa sõnul saab õppus läbi kahe nädala jooksul.

Kuleba ütles, et ta kutsus videokonverentsil Euroopa Liidu välisministreid üles kaaluma uusi majandussanktsioone Venemaa vastu. Tema sõnul ei ole EL-i ministrid selleks sammuks valmis. Kuleba sõnul ütles ta kolleegidele, et individuaalsed sanktsioonid Vene ametnikele ei ole praegu piisavad.