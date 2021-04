Balti riikide välisministrid teevad toetusvisiidi Ukrainasse

Eesti, Läti ja Leedu välisminister teevad neljapäeval toetusvisiidi Ukrainasse, mis on viimastel nädalatel langenud vägesid piirile koondava Venemaa üha kasvava surve alla.

"Eesti välisminister Eva-Maria Liimets, Läti välisminister Edgars Rinkevics ja Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis on neljapäeval Ukraina välisministri Dmõtro Kuleba kutsel ühisvisiidil Ukrainas," teatas välisministeeriumi pressiesindaja. "Visiidi eesmärk on kinnitada Eesti, Läti ja Leedu solidaarsust Ukrainaga Venemaa Föderatsiooni destabiliseeriva tegevuse taustal, avaldada Ukrainale toetust ja saada situatsioonist põhjalik ülevaade," lisas ministeeriumi esindaja.

Balti riikide välisministrid arutavad Kulebaga praktilisi samme Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse toetamiseks, julgeolekukoostöö tugevdamiseks ning riigi Euroopa ja Euro-Atlandi integratsiooni edendamiseks, edastas välisministeeriumi pressiesindaja.

Venemaa on viimastel nädalatel koondanud piirile Ukraina ja okupeeritud Krimmi suurel hulgal vägesid, mis on pannud Kiievi ja demokraatlikud lääneriigid muretsema uue võimaliku konflikti pärast. USA andmeil on praegu Ukraina idapiiril vähemalt sama palju vägesid, kui oli 2014. aastal Krimmi okupeerimise ning separatistide sõjategevuse alguses.