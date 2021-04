EL esialgu Venemaale uusi sanktsioone ei kavanda

EL-i välisministrite kohtumisel osales ka Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba, kes andis ülevaate olukorrast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuigi ministrite hinnangul on Kremli tegevus väga murettekitav, ei planeerita praegu Venemaale kehtestada uusi sanktsioone. Nende vastu on teiste seas ka Saksamaa.

"Rohkem kui 150 000 Venemaa sõdurit on kogunenud Ukraina piirile ja Krimmi. Edasise eskalatsiooni oht on ilmselge. Kiidame Ukrainat vaoshoitud reaktsioonide eest ja kutsume üles Venemaad pingeid rahustama. Meie ühine sõnum on väga selge: toetame täielikult Ukraina iseseisvust ja territoriaalset terviklikust," rääkis EL-i välispoliitika kõrge esindaja Josep Borrell.

"Kõik teavad, et on asju, mida ei saa heaks kiita ja millel on tagajärjed. Nii nagu näiteks olid Krimmi annekteerimisel, mis oli rahvusvahelise õiguse vastane. Ma arvan, et meil on võimalik anda enda panus, et sündmused ei eskaleeruks kaugemale ja olukord ei läheks nii kaugele nagu Krimmi annekteerimise ajal. See on meie peamine eesmärk ja anname endast kõik, et see konflikt lahendataks diplomaatiliselt," ütles Saksamaa välisminister Heiko Maas.