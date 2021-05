Suuremad spaad kannatavad 200 inimese piirangu tõttu

Pärnus asuva Tervise spaa juhi Jaan Ratniku sõnul tähendab see, et suurematele spaadele jäävad kehtima karmimad piirangud kui eelmise aasta suvel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui eelmine suvi oli saunade, veeparkide ja veekeskuste tegevus piiratud 50-protsendise täituvusega, siis nüüd on täiendavalt 200 inimese piir. See tähendab, et suuremates veekeskustes on see lubatud täituvus oluliselt väiksem kui 50. Kui me räägime meie majast, Tervise Paradiisist, kus meil on 700 inimest normaalne täismaja, siis me jääme alla kolmandiku oma lubatud täituvusest," rääkis Ratnik.

Gospa müügijuht Liisi Kuusk ütles, et kuigi täismaja ei saa oodata, siis elu majas muutub kindlasti oluliselt aktiivsemaks. "Broneeringuid on terve piirangute aja küsitud ja inimesed on pidevalt olnud ootuses ja ootel," lausus ta.