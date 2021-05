Merivälja tee 33 arendaja tõmbas hooneplaane koomale

Tallinnas Pirital, aadressil Merivälja tee 33 erahaiglat ja büroohoonet kavandanud arendaja on esitanud hoonele uue eskiislahenduse ja teinud linnaplaneerimise ametile projekteerimistingimuste taotluse, kus on vähendanud hoone mahtu.

Pirital Merivälja tee 33 asuva hoone ehitus peatati möödunud sügisel, kui järelevalve tuvastas, et platsil toimuvad ehitustööd, mis ei olnud projektiga kooskõlas. Seepeale esitas arendaja Merivälja Realestate uue taotluse.

"Kui arendaja linnale esitatud taotlus lühidalt kokku võtta, siis soovib Merivälja tee 33 arendaja vähendada kavandatava hoone mahtu ja vaadata ümber hoonesisesed funktsioonid. Plaani kohaselt väheneks ehitisealune pind umbes 300 ruutmeetri võrra ning hoone läheks pisut madalamaks. Umbes 10 protsendi võrra suureneks haljastuse osa," teatas Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat.

Hoone esimesele korrusele planeeritakse restoran, apteek, mitmesugused meditsiiniteenused ning ratturitele mõeldud pesemis- ja riietusruumid. Lisanduvad kaubanduspinnad ja kohalikule kogukonnale osutatavad teenused.

Eskiislahenduses on hoone keldrikorrusele planeeritud 74 parkimiskohaga autoparkla. "See on endiselt Pirita linnaosa valitsuse nõudmine, et kinnistule planeeritaks linnale avalikuks kasutamiseks vähemalt 64 parkimiskohta. Ka ärihoones töötajate sõidukite parkimiskohad tuleks rajada osaliselt nullkorrusele," ütles Liinat.

Kui varasemas projektis oli hoone teisele korrusele plaanitud rajada haiglaplokk, siis uue eskiisprojekti järgi ehitatakse sinna büroo- ja teenindusruumid, nagu ilu- ja massaažisalong ning lastehoid.

Võrreldes ehitusloa saanud projektiga on hoone maapealse osa fassaadilahenduse muudatused väikesed. Ka hoone väliskuju ja kasutatud viimistlusmaterjalid on jäänud samaks, mis olid ehitusloa saanud projektis.

Pirita linnaosa valitsus avalikustab Merivälja tee 33 projekteerimistingimuste eelnõu ja pärast avalikustamise tulemuste selgumist otsustab linnaplaneerimise amet projekteerimistingimuste väljastamise.

Pirital Merivälja tee 33 kinnistul kehtib Tallinna linnavolikogu 21. veebruari 2013 otsusega kehtestatud detailplaneering, milles määrati ärimaa sihtotstarbega kinnistule ehitusõigus kuni kahe maapealse ja ühe maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks. Kinnistusraamatu andmetel kuulub Merivälja tee 33 kinnistu Merivälja Realestate OÜ-le.