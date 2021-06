Merivälja 33 hoone tuleb väiksem, läbipääsutänava ja avaliku parkimisega

Varem Merivälja tee 33 krundile erahaiglat ja büroohoone kavandanud arendaja esitas linnale uue eskiislahenduse ning taotleb projekteerimistingimuste väljastamist. Peale seda saab arendaja taotleda linnalt ehitusluba.

Eelmise lahendusega võrreldes on muutunud nii palju, et arendaja peab ehitama hoone nullkorrusele parkimismaja 74 kohaga, lisaks 89 maapealset parkimiskohta, millest 64 tuleb anda Tallinna kasutusse, ütles ERR-ile Pirita linnaosavanem Tõnis Liinat.

"See tähendab, et pool kinnistust tuleb Tallinnale tagasi, mida linn hakkab opereerima," lausus Liinat.

Liinat pole enda sõnul rahul sellega, et hoone ka uue lahenduse järgi nii pikk tuleb, parkimislahendusega võib tema sõnul aga rahule jääda. "Olen rahul sellega, et arendaja ei saa nii kergekäeliselt arendust püsti panna, vaid pidi lähtuma sellest, mis on üldplaneeringus ja detailplaneeringus selgelt kirjeldatud – nullkorrusele peab tulevad parkimiskohad, sest Pirita rannas on eriti suvel parkimisega suured probleemid," lausus ta.

Ka hoone ise tuleb eelmise lahendusega võrreldes väiksem: selleks, et parkimiskohti saaks rohkem, tuli maja mahtu vähendada ligikaudu 600 ruutmeetri võrra.

Uus asi on ka läbipääsutänav hoone keskel. "Hea näide on Forumi keskus (kesklinnas), kus on inimestel võimalik jalutada maja ühest otsast teise. Mõlemal pool on uksed, inimene saab ootepaviljonist minna läbi hoone näiteks ranna poole," ütles Liinat.

Null- ehk keldrikorrusele tulevad hoones avaliku teenindamise ja restoranipinnad, teisele korrusele on planeeritud hambaravi, laste mängutuba ning suuremad rendipinnad. Kolmas korrus on planeeritud väikeettevõtetele. Eelmises projektis oli hoone teisele korrusele plaanitud rajada haiglaplokk.

Liinati sõnul vaadatakse pärast projekteerimistingimuste avaliku väljapaneku lõppu, mis on esmaspäeva õhtu, laekunud ettepanekud läbi ja saadetakse linnavaraametile.

"Kui ettepanekud on mõistlikud, saab neid projekteerimistingimuste muutmisel kasutada. See tähendab, et projekt tuleb veekord avalikustamisele ja arvamuse saamiseks. Kui ettepanekud mingil põhjusel ei kvalifitseeru, siis väljastatakse projekteerimistingimused, mida peab täitma ettekirjutusele vastavalt, ja arendaja saab taotleda uut ehitusluba," selgitas Liinat.

Merivälja tee 33 kehtiva detailplaneeringu järgi on kinnistule lubatud ehitada kuni kahe maapealse ja ühe maa-aluse korrusega ärihoone. Kinnistu on ärimaa suurusega 9372 ruutmeetrit.

Kinnistul kehtib Tallinna linnavolikogu 21. veebruari 2013 otsusega kehtestatud detailplaneering.

Kinnistusraamatu andmetel kuulub Merivälja tee 33 kinnistu Merivälja Realestate OÜ-le.