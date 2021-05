3. maist 2+2 reegel väljas ei kehti

Kui märtsi alguses kehtestas valitsus 2+2 reegli täitmise kohustuse ka välitingimustes, siis suurema kärata on see piirang 3. maist kehtivuse kaotanud.

Valitsus võttis koroonaviiruse levimise takistamiseks möödunud aasta augustis vastu valitsuse korralduse "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud". Seda korraldust on valitsus vastavalt vajadusele muutnud.

Kui märtsi alguseni tuli Eestis sisetingimustes tagada 2+2 reegli täitmist, ehk liikudes maksimaalselt kahekaupa ja hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahet, kehtestas valitsus lisapiirangu. Alates 11. märtsist kehtestas valitsus sama piirangu ka avalikele kohtadele väljas.

Välitingimustes 2+2 reegli kehtestamist tutvustati avalikkusele üsna laialt. Valitsus ütles oma 9. märtsi teates, et välitingimustes võib koos olla ja liikuda kuni kaks inimest, kes peavad teistega hoidma kahemeetrist vahemaad.

22. aprillil otsustas valitsus, et välitingimustes 2+2 reegli kasutamisest võiks 3. maist loobuda. "Põhiline põhjus on see, et õues ei ole see viirus nii nakkav. Nüüd on selgem, kuidas ta käitub. See teadmine paraneb siin iga nädalaga," ütles riigisekretär Taimar Peterkop.

Piirangute leevendamine otsustati seega peale suuremaid valitsusevastaseid meeleavaldusi Toompeal ja Vabaduse väljakul ja paar nädalat enne 9. maid. Peterkop ütles, et piirangu mahavõtmine 9. maiga kuidagi seotud ei olnud.

Avalikkuse teavitamise võtmes sõnaselget teadet, et väljas enam 2+2 reeglit täitma ei pea, ei edastatud. 22. aprilli valitsuse teates oli märgitud: "Avalikus siseruumis liikumisele jääb kehtima 2+2 reegel ja maskikandmise kohustus. Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on jätkuvalt vajalik hoida teiste inimestega distantsi ka väljas liikudes."

Valitsuse korraldusest kadus sinna märtsis tekkinud välitingimustes paiknevate avalike kohtade võrdsustamine avalike siseruumidega. Seega reaalselt 2+2 reegli väljas täitmise kohustus kadus. Avalikkust eraldi sellest aga ei teavitatud. Peterkop ütles, et eraldi plaani muutuse mittekommunikeerimiseks ei olnud. "Kommunikatsioon on nii, nagu tavaliselt käinud," ütles Peterkop.

Igal juhul 3. maist väljas liikudes 2+2 reeglist kinni pidama ei pea. Avalikus siseruumis võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirang ei kehti koos liikuva või viibiva perekonna kohta või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada.

Avalik siseruum valitsuse korralduse mõttes on ruum, mis on antud määratlemata isikute ringile kasutamiseks või on määratlemata isikute ringi kasutuses või milles võib viibida määratlemata isikute ring, sealhulgas on avalikuks siseruumiks ühissõiduk.