Pärnu kalurid püüavad ümarmudilat Ukrainasse müügiks

Osa Pärnu kalureid on maikuu osaliselt pühendanud ümarmudila püügile. See võõrliik on siinsetes vetes väga hästi kodunenud ja saagid on head. Ümarmudialt ostab meilt Ukraina.

Eestis pole veel ümarmudila söömise traditsiooni, aga see kala tuleb välja püüda, muidu on varsti terve laht teda täis, ütles kalur Raio Piiroja "Aktuaalsele kaamerale".

"Kui teda praegu välja ei püüa ja ei ohjelda, ma arvan, ta võib siin ahvenale ikka kõva põntsu panna. Konkurentsi ta pakub kindlasti kõvasti," tõdes Piiroja.

Tema jutu järgi tuleb inimestele ümarmudila söömist propageerida, sest tegu on väga maitsva kalaga.

"Tindisöömist olen ma ka propageerinud varsti kümme aastat juba. Nüüd on esimene aasta, kui on tunda, et inimesed tõesti tahavad tinti süüa ja võib-olla tinti räimele ka eelistavad. Mudilat tuleb samamoodi hakata inimestele õpetama.Tegelikult on tegemist äärmiselt maitsva kalaga. Aga tuleb natuke vaeva näha, kuna tal on nii suur pea - pool sellest kalast ongi ainult pea. /.../ Mina olen praadinud ja olen suitsutanud," rääkis Piiroja.

Mõistagi pole ümarmudila püügil mingeid piiranguid ja kuna Ukraina seda meilt meelsasti ostab, arvab Piiroja, et pühendab maikuu selle kala püügile.