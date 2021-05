Vasknarva linnusest avastatakse pidevalt uusi leide

Seni nägi Vasknarva tulnud inimese silm vaid 15. sajandil ehitatud ordulinnuse elamiseks mõeldud hoone varemeid. Kaevetöödel sai kinnitust eeldus, et eluhoonet võis ümbritseda topeltmüür.

Arheoloog Villu Kadakas ütles ERR-ile, et jõe ääres on ilmselt olnud kaks paralleelmüüri.

"Seni arvati, et on üks. Aga 17. sajandi plaanianalüüs näitas, et tõenäoliselt võib olla kaks. Ja siis vastavalt need surfid niimoodi kavandasime, et kui see siin on, siis leiame. Ja tõepoolest, peaaegu jõe kaldas ongi teise müüri asukoht."

Kokku tehti linnuse müüride uurimiseks 12 surfi.

Kadakas selgitas, et jõepoolne müür ja võibolla ka jõepoolsed suurtükitornid olid laotud palkidest parvele.

"Võibolla parve all on vaiad, aga neid ei näe. Ei ole muidugi põhjust imestada selle parve üle, sest veeseis on ju väga kõrge. Ilmselgelt oli linnuseehitajatel soov ehitada linnus jalgupidi vette. Võimalik, et vastu jõepoolset müüri käiski vesi," lisas ta.

Vasknarva linnusel on oluline osa Ida-Virumaa ajaloos, selgitas ERR-ile muinsuskaitseameti Ida-Virumaa nõunik Kalle Merilai.

"Edise linnus, Jõhvi kirik ja Vasknarva linnus olid kaitseotstarbel ehitatud ja siit läks kaitseliin," sõnas ta.

Samas pole veel otsustatud, kuidas Vasknarvast leitut inimestele näitama hakatakse.