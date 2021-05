Piirijõe kaldal asuvasse Kuningakülla viivad teed saavad tolmuvabaks

Soojal ajal tolmavaks ja auklikuks ning külmaga kiiresti ohtlikult libedaks muutuvate Narva jõe äärsete teede parandamist on kohalikud oodanud aastaid. Oleks oodanud veelgi, kuid sel aastal kruusateede katte ehitamiseks antud lisaraha jõudis ka Ida-Virumaa ääremaale Narva jõe kallastele.

"Remonditavaid lõike on piirkonnas neli ja kokku umbes 15 kilomeetrit. Ehitajale oleme andnud aega kuus kuud ja praeguse seisuga peaks tööd lõppema oktoobri lõpuks," rääkis transpordiameti Ida teehoiu osakonna juhataja Anti Palmi, kes loodab, et tööd saavad valmis varem, kuid kuna piirkonna teed on keerulises kohas, siis anti töödeks aega varuga.

Palmi sõnul on teed on kitsad ja muutuvad vihmaga kehvaks. Nii venis ka aprillikuusse planeeritud tööde algus vihmaste ilmade tõttu paar nädalat.

Kui algselt olid Agusalu-Permisküla ja Jaama-Kuningaküla teede tööd planeeritud Palmi sõnul 2022. ja 2023. aastasse, siis tänu lisarahale tehakse see nüüd korraga. "See on ka mõistlikum, sest kaugesse kohta mitu korda tehnika viimine on kulukam," sõnas Palmi.

Töid teostab AS TREV-2 Grupp.

Seni olid Kuningaküla piirkonnas asfaldi all vaid asulat läbivad lõigud. Ülejäänud osa teedest on valmistanud peavalu nii tavaelanikele kui ka Euroopa Liidu idapiiri valvavatele piirivalvuritele.

"Vald teeb siia kanti omapoolseid investeeringuid. Eelmisel aastal ehitati näiteks siia slipp. Ja kui tee saab ka normaalseks, siis see vaid suurendab inimeste huvi piirkonna vastu," ütles Kuningaküla elanik Roman Šmeljov.

Vasknarva kordoni välijuht Toomas Joakit lisas: "Uus tee kindlasti parandab meie reageerimisvõimekust. Me jõuame kiiremini väljakutsetele ja sündmuste lahendamiseni. Ja kindlasti mõjub see positiivselt meie masinatele – ju peavad kauem vastu."

Liinibuss sõidab praegu Kuningakülla neli korda nädalas; kolmapäeval, reedel, laupäeval ja pühapäeval. Head teed annavad lisatõuke plaanile panna buss tulevast aastast käima iga päev. Nii muudetakse piirkond atraktiivsemaks ka tööealistele inimestele, keda on palju läinud maale elama just koroonaajal.

"Tööandjad on paindlikumaks läinud. Ei pea enam kell kaheksa Jõhvis olema. Võib ka kell üheksa, kell kümme olla ning see parandab inimeste võimalusi," ütles Ida-Viru ühistranspordikeskuse juhataja Heiki Luts.

Piirivalvuridki on täheldanud, et Narva jõe läänekallas muutub inimestele aina atraktiivsemaks.

"Inimesed on siia tagasi tulnud. Suvel on eriti näha, et tullakse siia puhkama ning otsitakse siia suvilaid. Aga ka pikemaks ajaks elamiseks on siia kinnisvara soetanud," ütles Vasknarva kordoni välijuht Toomas Joakit.

Kuningakülla viivate teede senisest kuninglikumaks muutmine läheb maksma 1,2 miljonit eurot.