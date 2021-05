USA saadab lähiajal teistele riikidele 80 miljonit doosi vaktsiine

USA kavatseb juuni lõpuks saata teistesse riikidesse kokku 80 miljonit doosi koroonavaktsiini. President Joe Bideni sõnul on aeg teisi aidata, sest ameeriklaste vaktsineerimine on olnud edukas ja kogu riigis on uute koroonaviirusega nakatunute arv märkimisväärselt langenud.

Valge Maja lubas juba mõnda aega tagasi saata teistele riikidele 60 miljonit doosi AstraZeneca vaktsiini, sest USA-s ei ole see kasutusluba saanud. 20 miljoni lisadoosi hulgas on aga nii Pfizeri, Moderna kui ka Johnson & Johnsoni vaktsiine.

"Järgmise kuue nädala jooksul saadab USA 80 miljonit doosi välisriikidesse. Tänu sellele, et oleme siin suutnud palju ära teha, tänu USA ettevõtete väele, uurimistööle ja tootmisele saame teha veel rohkem, et aidata ülejäänud maailma," rääkis president Biden.

Umbes 40 protsenti ameeriklastest on täielikult vaktsineeritud, 60 protsenti on saanud vähemalt ühe süsti. Vaatamata sellele on tekitanud vastakaid arvamusi ja segadust haiguste kontrolli ja tõrje keskuse hiljutine soovitus, mille järgi ei pea täielikult vaktsineeritud inimesed kandma siseruumides maske ega hoidma suhtlusvahemaad.

Lõplik otsus on aga osariikide ja kohati isegi maakondade teha. Näiteks Minnesota osariik loobus maskikohustusest, kuid nende suurimas linnas Minneapolises on see veel jõus.

"Keegi tuli tund aega pärast esimest teadet sisse oma kaardiga ja ilma maskita ja üritas väita, et ta ei pea maski kandma ja kõik on normaalne," rääkis Minneapolise restoranitöötaja Joe Lien.

Jaemüügiettevõtted Walmart ja Trader Joe's teatasid, et täielikult vaktsineeritud klientidelt enam maskide kandmist ei nõuta. Samas jäävad senised reeglid paika Krogeri ja Home Depot poodides.

"Enamik ameeriklasi ei ole veel täielikult vaktsineeritud ja jaemüügiettevõtetel pole õrna aimugi, kes on vaktsineeritud ja kes pole. Ma arvan, et sellepärast oleks mõistlik maskikohustusest loobumisega veel paar nädalat oodata," ütles Browni Ülikooli rahvatervise valdkonna dekaan Ashish Jha.

Kogu riigis on uute koroonaviirusega nakatunute arv märkimisväärselt langenud. Jaanuaris tuvastati päevas umbes 250 000 uut nakatunut, nüüd on see arv 30 000 juures.