Välisministeeriumi asekantsler: Soome piiriotsused ei ole veel lõplikud

Eesti-Soome piiriületuse töögrupp oli viimati koos 10. mail. Siis oli juttu, et piir avaneb 15. juunil. Enam-vähem kindel seisukoht. Miks Soome jälle oma seisukohta muutnud on? Nakatumisnäitajad lähevad mõlemas riigis alla, ehkki Eestis on need tõesti kõrgemad kui Soomes. Mis võimalused Eesti töögrupi sees on, et asju mõjutada?

See kindlasti ei ole esimene kord, kui Soome tähtaegu on pikendanud. Eelmine kord olime natukene positiivselt üllatunud, et me vähemalt saime mingisugused tähtajad, varem ei ole isegi seda väga tahetud anda.

Neid pikendamisi on Soome valitsus teinud juba ridamisi. Aga see kuidagi ei muuda seda olukorda, mis meie töös on. See suhtlus ja meie konkreetsed soovid Soomele saavad sellest ainult intensiivsemaks minna.

Meil on ju riigikogu ja tuhandete inimeste mandaat, keda see probleem puudutab.

Millal teie järgmine kohtumine toimub?

See töögrupp muidugi on ainult üks suhtlemise viise. Aga töögrupp saab kokku 24. mail. Aga eks see suhtlus on toimunud ka kõikides muudes kanalites nii ministrite tasemel kui ka meie saatkonna tasemel. See, kuidas tööränne taastada, on siiski praegu Eesti-Soome suhete kõige suurem teema.

Euroopa Komisjon on Soome tähelepanu sellele juba juhtinud, et kuues Euroopa riigis, Soomes nende seas, kehtivad Euroopa Liidus kokku lepitud reeglitega vastuolus olevad reisipiirangud. Euroopa Komisjon ütles märtsis, et need riigid peavad piirangud võetud kohustustega kooskõlla viima. Soome, ei ole seda teinud. Mis siis nüüd edasi? Kas Eesti on Euroopa Komisjonile oma seisukoha ka edasi andnud?

Komisjoni töö ongi jälgida kokkulepete täitmist ja seda, mis tehakse. Kindlasti nende suhtlus Soomega on olnud üsna töine ja konkreetne. Probleem on see, et need rahvatervise probleemid võimaldavad riikidel võtta selliseid ajutisi meetmeid, mis erinevad Schengeni süsteemis kokkulepitust. Komisjon antud juhul saab ainult neid korrale kutsuda ja öelda, et nad eri erimeetmed võimalikult ruttu lõpetaksid. Samas nagu näha, on Soome siiski siiamaani pikendanud neid piiranguid, mis ei ole päris kooskõlas.

Kas komisjoni autoriteet sellega ei lange, et kuus riiki ei täida Euroopa Komisjoni korraldust? Mis Euroopa Komisjon üldse teha saab? Kas komisjon saab karistada riike või lahendada neid asju mingil pehmemal viisil?

Euroopa Komisjoni veskid jahvatavad aeglaselt, aga kindlalt. Seal on mitmeid etappe. Alguses riikidega räägitakse, neile üritatakse selgitada, siis neid hoiatatakse. Aga juhul kui riigid ikkagi midagi ette võta, on võimalik jõuda ka trahvideni või suuremate karistusmeetmeteni. See on võimalik, aga sinna jõutakse üldjuhul aste-astmelt.

Kas Eesti on Euroopa Komisjoni poole pöördunud selles asjus?

Mis me saame Euroopa Komisjonile veel öelda? Nad teavad ju, mis olukord on Soomega ja see töö juba käib. Meil ei ole enam põhjust komisjonile öelda, et vaadake nüüd, mis Soomes toimub, nad teavad niigi.

Kas veel on võimalik, et Soome otsustab teistmoodi ja terveks juuniks tööränne keelatuks ei jää?

Tegelikult sellepärast meil see töögrupp ongi järgmisel esmaspäeval, et Soome valitsus alles otsustab järgmise nädala kolmapäeval ja neljapäeval. Tegelikult neid otsuseid ei ole veel , neid alles valmistatakse ette. Praegu tuli see info siseministeeriumi kantslerilt.

Kui kantsler seda niimoodi ütles, siis kas valitsus selle ka järgmisel kolmapäeval-neljapäeval ka kinnitab?

Ei tea. Soome siseministeeriumi kantslerilt võib-olla intervjuu käigus küsiti ja siis ta ehk ütles, et ta arvab, et neid tähtaegu pikendatakse ja ei taastata töörännet. Võib-olla ei ole see lugu nii hull.