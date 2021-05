Paet: paljudes Euroopa riikides toimub Schengeni põhimõtete tõsine rikkumine

Iga riik saab praegu ise kehtestada, mis tingimustel riigipiiri ületada tohib, kes peavad jääma isolatsiooni ning millistel juhtudel tuleb esitada negatiivne koroonatest. Eestisse sisenedes ei pea eneseisolatsiooni jääma need inimesed, kellel on ette näidata tõend viiruse läbipõdemisest või vaktsineerimisest.

Võrreldes Eestiga läheneb isolatsiooninõudele teisiti aga Läti, kuhu sisenemiseks või transiidina läbimiseks tuleb kõigil reisijatel esitada negatiivse tulemusega PCR-test. Välisministeeriumi meedianõunik Kristina Ots selgitas ERR-ile, et testi peavad ette näitama ka vaktsineeritud inimesed.

"Tuleb arvestada, et vaktsineeritud inimene küll ise ei haigestu, kuid võib viirust edasi anda teistele (olla viirusekandjaks)," sõnas ta.

Otsa sõnul saab veenduda, et vaktsineeritu viirust ei levita vaid negatiivse testitulemuse abil. "Vaktsineeritud isik oma liikumisvabadust piirama ei pea, st see on tema eelis n-ö tavareisija ehk mittevaktsineeritu ees," selgitas Ots Lätti reisimist.

Ta tõi välja, et vaktsineerimise esmane eesmärk on inimeste kaitse raskete haigusjuhtude eest, mitte reisimise hõlbustamine.

Samas on omapärane aga see, et inimesed, kes on viiruse läbi põdenud, ei pea PCR-testi tegema. Eesti saatkonnast Riias öeldi ERR-ile, et kui inimesel on ette näidata arstitõend, kus on kirjas, et inimene on viimase 180 päeva jooksul viiruse läbi põdenud, ei ole tal vajadust testi teha.

Tõendil peab kirjas olema haigestumise ja tervenemise kuupäev ja inimese isikuandmed, selle peab väljastama ametlik tervishoiuteenuse osutaja. Seega on riiki kergem siseneda neil, kes on varem viirusesse nakatunud ning vaktsineeritutel on kehtestatud karmimad nõuded.

Paeti hinnangul on tegemist jabura nõudega

Urmas Paet ütles ERR-ile, et Läti otsus on totter ning seejuures ei ole lähtutud mitte tervishoiukriisist, vaid tegemist on puhtalt sisepoliitilise otsusega. Sellise lähenemise on võtnud ka mitmed teised riigid.

"Kui inimesed on vaktsineeritud või viiruse läbi põdenud, siis pole vajadust testi nõuda. Aga ega Läti pole ainus selline riik: ise reisin pea iga nädal Belgia ja Eesti vahet ja Belgia on ka samasugune," sõnas Paet,

Osa riike käib sarnaselt Eestile tema sõnul aga ajaga kaasas ja isolatsioonist vabanemiseks piisab riiki sisenemisel vaktsineerimis- või läbipõdemise tõendi ettenäitamisest. Hiljuti tegi seesuguse muudatuse Saksamaa ja lähipäevil peaks ka Hispaanias kõnealune nõue jõustuma.

Kui piiratakse vaba liikumist, siis rikutakse Schengeni põhimõtet

"Teine osa piiranguid on need, kui sisuliselt piiratakse inimeste liikumist. Näiteks Soome, kus on vähesed põhjused, mil inimene üldse võib sinna minna. See on tõsine Schengeni põhimõtte rikkumine. Pilt Euroopas ei ole hea, iga riik teeb, mis tahab," ütles Paet.

Tema hinnangul saaks Eesti ministrid sellest märku anda oma välismaiste ametikaaslastega suheldes. Teine võimalus on ka EL-i tasandil jõulisem olla ning rõhuda liikumisvabaduse põhimõtetele.

"Olukord on muutunud ja tuleb võtta suund kiiresti normaalsusesse tagasi. Praegu kõik riigid EL-i sees ei arvesta teistega ja osa teeb, nagu ise tahab," ütles Euroopa Parlamendi saadik.

Ta rõhutas, et vaktsineeritud inimeste hulk kasvab iga päevaga ning eriti arusaamatu on just kaitsesüsti saanud inimeste vaba liikumise raskendamine.

"Eesti juhib järjepidevalt tähelepanu teiste riikide ebamõistlikele nõuetele meie kodanike reisimisele ja teeb ka ettepanekuid neid muuta, kuid riikide otsused selles valdkonnas on siiski suveräänsed," sõnas Kristina Ots välisministeeriumist.

Lätis võib olukord aga peatselt muutuda

Riia saatkonna konsulaarosakonnast täpsustati, et neljapäeval kohtub ka Läti valitsus, kes hakkab liikumispiirangute üle arutama.

Seega võib juba sel reedel jõustuda mõni muudatus reisipiirangute osas. Kuid veel pole teada, kas Läti annab näiteks vaktsineeritud inimestele õiguste testita riiki siseneda.