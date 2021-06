Paet ja Reinsalu ootavad valitsuselt aktiivsust Soome piirangutest vabanemiseks

"Minu sõnum on selline: me ei tohiks olla liiga arakesed meie hea naabri puhul. Iga riik seisab oma kodanike eest, oma huvide eest," rääkis Reinsalu (Isamaa) teisipäeval "Terevisioonis". "Kui tahad midagi saavutada, siis pead pakkuma välja ka lahenduse läbirääkimiste partnerile, et see peaks nendesse sisse minema," lisas Reinsalu, kes praegu on riigikogu opositsiooni liige.

Reinsalu hinnangul oli valitsuse poolt kummaline, et peaminister Kaja Kallas kutsus Soome suursaadiku välja alles pärast seda, kui Soome oli teinud otsuse lubada töörännet Eestist ainult lennukitel, mitte aga laevaga. "Tavaliselt tehakse sellised sammud enne, kui midagi on vaja saavutada, mitte pärast otsust - siis pole enam midagi teha," leidis eelmine välisminister.

Reinsalu sõnul tuleb Soomele näidata, et töörände võimaluste taastamine on Eestile kõige olulisem küsimus meie kahepoolsetes suhetes ja Eesti on valmis panuseid tõstma.

Küsimusele, kuidas seda teha, vastas riigikogu liige, et seda ei lahendata ametnike tasemel. "See on poliitiline küsimus ja kui anname edasi sõnumi, et see võib meie suhteid rikkuda, kui sellele ei leita viivitamatut lahendust, siis demokraatlik naaberriik teeb sellest kahtlemata järeldused ja otsib mingisugust kompromissi. Selles pole mingisugust kahtlust. Kui aga käsitleme seda kolmandajärgulise küsimusena, tehnilise küsimusena, siis ta jääbki sinna ega jõuagi poliitiliste otsustajate tasemele. Peame olema jõulisemad, häälekamad ja julgemad - siin ei ole midagi häbeneda. Meil on kümned tuhanded inimesed, kes on sinna lõksu jäänud," rääkis Reinsalu.

Reinsalu sõnul on ka tähelepanuväärne, et kui ta kirjutas juba jaanuari lõpus valmis riigikogu pöördumise Soomele, siis seda hoiti kolm kuud kinni. "Selle põhjenduseks öeldi, et me ei tohi Soomet pahandada, kui me nendega riidleme," märkis ta.

Euroopa Parlamendi liige Paet (Reformierakond) leidis samuti, et kahepoolset selgitamist ja survet Soomele tuleb jätkata, aga praeguses olukorras peaks ka Euroopa Komisjon käituma palju otsustavamalt, kuna Soome eirab kohustusi, mis ta ise on võtnud.

"Probleemi olemus laiem, kuna Soome on juba mitu kuud rikkunud ka Euroopa Liidu vaba liikumise põhimõtet, mistõttu ka Euroopa Komisjon peab sellele reageerima, sest riik ei täida kohustusi, mis ta on võtnud. Teiseks see ei puuduta ainult töörännet vaid üldse isikute vaba liikumist nagu EL-is on kokku lepitud," rääkis Paet.

"Sellest tulebki kõikvõimalikes kanalites rääkida. Soome ühiskond peaks ka aru saama, et see ei ole juba mõnda aega tervishoiu, vaid poliitiline küsimus. Teame, et Soomes tulemas kohalikud valimised, riigi sulgemine on suhteliselt populaarne inimeste seas ja ükski poliitik ei taha sellel teemal sõna võtta, ehkki nad omavahelistes vestlustes ütlevad, et see, mida Soome riik on praegu teinud, on vale," ütles Paet. Tema hinnangul ei taheta seda küsimust Soomes enne valimisi avalikult tõstatada, kuna kardetakse, et see ei ole neile isiklikult kasulik enne valimisi. Paeti sõnul on sarnast käitumist näha ka teistes riikides.

Välisminister Eva-Mari Liimets ei leidnud teisipäeval aega "Terevisioonis" teema kommenteerimiseks.