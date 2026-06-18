Kallas ERR-ile: Iisraeli välisministri sõnavõtt tuli mulle üllatusena

Iisraeli välisminister [Giden Sa'ar] väljendas pettumust teie sõnade suhtes. Kas teist on valesti aru saadud või kuidas siis ikkagi kirjeldada palestiinlaste kohtlemist Iisraelis? Kas see on võrreldav Lõuna-Aafrika Vabariigi kunagise apartheidikorraga või ei ole?

Teil on kümneid, kui mitte sadu intervjuusid ja igasuguseid seisukohti, mida ma olen kaamerate ees öelnud. Kui me hakkame võitlema sellega, mis on öeldud või ei ole öeldud kinniste uste taga, siis teeksin seda tööd iga päev, et neid asju pidevalt ümber lükata või kinnitada. Jääme nende avalduste juurde, mis on igalt poolt kättesaadavad.

Euroopa positsioon on väga selge: me toetame kahe riigi lahendust. Näeme, et Läänekaldal toimuv vägivald muudab selle eesmärgi saavutamise järjest enam võimatuks. Gazas endiselt toimuv – kuigi on rahuleping – on hukkamõistu vääriv ja seda on Euroopa riigid tegelikult täiesti ühtselt ka teinud.

Peamine küsimus on, kuidas selles olukorras rahu saavutada ja kuidas võib-olla ka Iisraeli käitumist muuta. Teie sõnum sellesse ametisse tulles oli, et tahate samuti Iisraeliga suhelda.

Ma olengi Iisraeliga kogu aeg suhtluses olnud ja see suhtlus ei ole olnud sugugi lihtne, sest me ei saa kuidagi toetada seda, mida Iisraeli valitsus praegu korda saadab. Mina olen pidanud olema see, kes neid sõnumeid vahendab – nii välisministrite kohtumiselt Euroopa Komisjonile, kes peaks meetmetega välja tulema, kui ka Iisraeli ministrile. Need ei ole olnud alati lihtsad kõnelused, pigem vastupidi. Olen pidanud neid kõnelusi alati konstruktiivseteks. Vahepeal olid need peaaegu igapäevased, aga Iisraeli ministri sõnavõtt tuli tõepoolest üllatusena.

Kuidas me siit edasi läheme ja kuidas seda olukorda lahendada, kui Iisrael ütleb, et nad ei taha teiega enam rääkida?

Iisraelil on hetkel valimised käimas ja seda tuleb silmas pidada. Minu teada on neil valimised kas septembris või oktoobris ning valimiste ajal on kõik välispoliitilised sõnavõtud sisepoliitiliseks võitluseks vajalikud, nii et eks elame-näeme.

Ootame, kuni nad maha rahunevad?

Meil on oma poliitika. Loomulikult olen mina suhtluseks avatud ja mina seda ust kinni ei ole löönud. Aga selge on ka see, et Välisasjade Nõukogus on meil väga suur surve lõpetada kaubandus Iisraeli ebaseaduslike asundustega. See töö läheb edasi ja küsimus on selles, mida me teeme. Kõik liikmesriigid on ühel nõul, et Läänekaldal toimuv ei ole kuidagi jätkusuutlik. Aga mida me siis teeme, et kuidagi mõjutada Iisraeli valitsust selleks, et nad selle tegevuse lõpetaks? See on see suur küsimus.

Kiiresti ka Venemaa teemal. Uudisteagentuuri Bloomberg väidete järgi sobitab Antonio Costa juba tagakanalite kaudu kontakti Moskvaga, et mingisugust suhtlust ette valmistada. [Itaalia peaminister] Georgia Meloni räägib ikkagi eriesindaja soovist ja oleme näinud, kuidas E3 diplomaadid on Moskvas käinud. Kas me siis Euroopa Liiduna räägime Venemaaga või ei räägi?

Minu jaoks on olnud kõige olulisem see, et valmistaksime ette, mida Venemaalt tegelikult küsima minnakse. Tõepoolest esineb ütlusi, et peaksime rääkima, ja on selge, et mingi liikumine toimub – olgu selleks E3 või keegi teine, kes hakkab nüüd Venemaaga hirmsasti ühendust võtma.

Tähtis on aga see, et Venemaalt ei küsitaks mitte ainult sõja lõpetamist, vaid tervet rida järeleandmisi. Vastasel juhul näeme sõjas lihtsalt pausi ja seda, kuidas Venemaa paari aasta pärast uuesti ründab. Oleme seda varasemalt näinud ja seetõttu on minu soov ning töö eesmärk seda ära hoida. Kes iganes Venemaaga laua taha läheb, peab esitama talle ka nõudmised ja rääkima läbi, et Venemaa astuks samuti samme.

Kas neid ettevalmistusi tehakse praegu selleks, et avada formaalsem suhtlus, või mitte?

See on ju ka meediast läbi käinud, et mingi sagimine siin-seal käib. Seetõttu ongi minu sõnum olnud, et küsimus ei ole selles, kes räägib, vaid selles, mida sinna rääkima minnakse. Minu arvates on idatiiva riikide mureks just see, miks ei kaasata nendesse läbirääkimistesse või kokkupuudetesse kedagi idast või kedagi, kes Venemaad tegelikult tunneb. Paraku on nii lähi- kui ka kaugemas ajaloos palju halbu kogemusi, kus sellised läbirääkimised või läbikäimised Venemaaga ei ole osale Euroopa riikidest väga hästi lõppenud.