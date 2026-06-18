X!

Kallas ERR-ile: Iisraeli välisministri sõnavõtt tuli mulle üllatusena

Välismaa
Kaja Kallas
Kaja Kallas Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Välismaa

Euroopa Liidu kõrge välisesindaja mõistab hukka Iisraeli tegevuse Jordani Läänekaldal ja Gazas, kuid ei kinnita ega lükka ümber väiteid, nagu oleks ta teinud juudiriigi suunas apartheidi-teemalisi kommentaare.

Iisraeli välisminister [Giden Sa'ar] väljendas pettumust teie sõnade suhtes. Kas teist on valesti aru saadud või kuidas siis ikkagi kirjeldada palestiinlaste kohtlemist Iisraelis? Kas see on võrreldav Lõuna-Aafrika Vabariigi kunagise apartheidikorraga või ei ole? 

Teil on kümneid, kui mitte sadu intervjuusid ja igasuguseid seisukohti, mida ma olen kaamerate ees öelnud. Kui me hakkame võitlema sellega, mis on öeldud või ei ole öeldud kinniste uste taga, siis teeksin seda tööd iga päev, et neid asju pidevalt ümber lükata või kinnitada. Jääme nende avalduste juurde, mis on igalt poolt kättesaadavad.

Euroopa positsioon on väga selge: me toetame kahe riigi lahendust. Näeme, et Läänekaldal toimuv vägivald muudab selle eesmärgi saavutamise järjest enam võimatuks. Gazas endiselt toimuv – kuigi on rahuleping – on hukkamõistu vääriv ja seda on Euroopa riigid tegelikult täiesti ühtselt ka teinud. 

Peamine küsimus on, kuidas selles olukorras rahu saavutada ja kuidas võib-olla ka Iisraeli käitumist muuta. Teie sõnum sellesse ametisse tulles oli, et tahate samuti Iisraeliga suhelda. 

Ma olengi Iisraeliga kogu aeg suhtluses olnud ja see suhtlus ei ole olnud sugugi lihtne, sest me ei saa kuidagi toetada seda, mida Iisraeli valitsus praegu korda saadab. Mina olen pidanud olema see, kes neid sõnumeid vahendab – nii välisministrite kohtumiselt Euroopa Komisjonile, kes peaks meetmetega välja tulema, kui ka Iisraeli ministrile. Need ei ole olnud alati lihtsad kõnelused, pigem vastupidi. Olen pidanud neid kõnelusi alati konstruktiivseteks. Vahepeal olid need peaaegu igapäevased, aga Iisraeli ministri sõnavõtt tuli tõepoolest üllatusena. 

Kuidas me siit edasi läheme ja kuidas seda olukorda lahendada, kui Iisrael ütleb, et nad ei taha teiega enam rääkida? 

Iisraelil on hetkel valimised käimas ja seda tuleb silmas pidada. Minu teada on neil valimised kas septembris või oktoobris ning valimiste ajal on kõik välispoliitilised sõnavõtud sisepoliitiliseks võitluseks vajalikud, nii et eks elame-näeme. 

Ootame, kuni nad maha rahunevad? 

Meil on oma poliitika. Loomulikult olen mina suhtluseks avatud ja mina seda ust kinni ei ole löönud. Aga selge on ka see, et Välisasjade Nõukogus on meil väga suur surve lõpetada kaubandus Iisraeli ebaseaduslike asundustega. See töö läheb edasi ja küsimus on selles, mida me teeme. Kõik liikmesriigid on ühel nõul, et Läänekaldal toimuv ei ole kuidagi jätkusuutlik. Aga mida me siis teeme, et kuidagi mõjutada Iisraeli valitsust selleks, et nad selle tegevuse lõpetaks? See on see suur küsimus. 

Kiiresti ka Venemaa teemal. Uudisteagentuuri Bloomberg väidete järgi sobitab Antonio Costa juba tagakanalite kaudu kontakti Moskvaga, et mingisugust suhtlust ette valmistada. [Itaalia peaminister] Georgia Meloni räägib ikkagi eriesindaja soovist ja oleme näinud, kuidas E3 diplomaadid on Moskvas käinud. Kas me siis Euroopa Liiduna räägime Venemaaga või ei räägi? 

Minu jaoks on olnud kõige olulisem see, et valmistaksime ette, mida Venemaalt tegelikult küsima minnakse. Tõepoolest esineb ütlusi, et peaksime rääkima, ja on selge, et mingi liikumine toimub – olgu selleks E3 või keegi teine, kes hakkab nüüd Venemaaga hirmsasti ühendust võtma. 

Tähtis on aga see, et Venemaalt ei küsitaks mitte ainult sõja lõpetamist, vaid tervet rida järeleandmisi. Vastasel juhul näeme sõjas lihtsalt pausi ja seda, kuidas Venemaa paari aasta pärast uuesti ründab. Oleme seda varasemalt näinud ja seetõttu on minu soov ning töö eesmärk seda ära hoida. Kes iganes Venemaaga laua taha läheb, peab esitama talle ka nõudmised ja rääkima läbi, et Venemaa astuks samuti samme. 

Kas neid ettevalmistusi tehakse praegu selleks, et avada formaalsem suhtlus, või mitte? 

See on ju ka meediast läbi käinud, et mingi sagimine siin-seal käib. Seetõttu ongi minu sõnum olnud, et küsimus ei ole selles, kes räägib, vaid selles, mida sinna rääkima minnakse. Minu arvates on idatiiva riikide mureks just see, miks ei kaasata nendesse läbirääkimistesse või kokkupuudetesse kedagi idast või kedagi, kes Venemaad tegelikult tunneb. Paraku on nii lähi- kui ka kaugemas ajaloos palju halbu kogemusi, kus sellised läbirääkimised või läbikäimised Venemaaga ei ole osale Euroopa riikidest väga hästi lõppenud. 

Toimetaja: Valner Väino

Samal teemal

arva ära ja jookse!

anna oma hääl

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

19:48

Kallas ERR-ile: Iisraeli välisministri sõnavõtt tuli mulle üllatusena

19:45

Aktuaalne kaamera kell 19:00

19:38

Nadal meenutab: Wimbledoni võit oli mu karjääri kõige emotsionaalsem

19:10

Enamik poliitjõududest toetavad tuumajaama rajamist

19:09

VAATA OTSE | Tšehhi läks LAV-i vastu kiirelt juhtima Uuendatud

19:04

Eksperdid: kütusekriis Venemaal läheb aina hullemaks

18:56

Teder ja Jegers murdsid end mainekal amatöörgolfiturniiril 32 parema hulka

18:55

Järva-Jaani pood kerkib osaliselt vanale kalmistule

18:36

Eesti tennisenaiskond võitis Billie Jean King Cupil Luksemburgi 3:0 Uuendatud

18:35

Tuumajaama rajamisest huvitatud arendaja loodab Eestis tuumajaama valmis saada 10 aasta pärast

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

13:50

Ukraina korraldas Moskvale sõja seni suurima rünnaku Uuendatud

15:10

Iisrael katkestab suhtluse Kaja Kallasega Uuendatud

17.06

Portugal piirdus avamängus Kongo DV vastu viigiga Uuendatud

09:40

Kallas: Reformierakond ei ole enam minu erakond

17.06

Sõja 1575. päev:CBS: Venemaal võib tekkida puudus S-300 õhutõrjerakettidest Uuendatud

17.06

Allikas: bensiinipuuduses vaevlev Venemaa pööras pilgu Aasia kütuseturu poole

17.06

Telegraph: Iraani kõrgeimat juhti ootavad ees rasked ajad

13:58

Eesti olümpiakomitee presidendiks valiti Erich Teigamägi Uuendatud

08:05

Inglismaa teenis kuue väravaga mängus kolm võidupunkti Uuendatud

08:58

Tallinnas muutub liikluskorraldus mitmel olulisel teelõigul

ilmateade

SPORT

19:38

Nadal meenutab: Wimbledoni võit oli mu karjääri kõige emotsionaalsem

19:09

VAATA OTSE | Tšehhi läks LAV-i vastu kiirelt juhtima Uuendatud

18:56

Teder ja Jegers murdsid end mainekal amatöörgolfiturniiril 32 parema hulka

18:36

Eesti tennisenaiskond võitis Billie Jean King Cupil Luksemburgi 3:0 Uuendatud

loe: kultuur

15:51

Kultuuriministeerium tõstab kultuuristipendiumi suuruse 2300 eurolt 10 000 euroni

14:28

Richard-Erik Järvi: "Lelulugu 5" on film, mida see frantsiis vajas

14:11

Loomingu Raamatukogus ilmus Lilli Luugi lühiproosakogu "Lühike sõjaajalugu"

14:04

Heliloojate liidu juhina jätkab Märt-Matis Lill

loe: eeter

18:23

"Terevisioon" paneb hooajale punkti Raplas

17:46

Karl Killing: sõprade kaotamise järel sain aru, et ei pea kogu aeg kuuenda käiguga sõitma

14:28

Richard-Erik Järvi: "Lelulugu 5" on film, mida see frantsiis vajas

12:06

Olle Mirme: ei ole kaugel päev, mil virtuaalnäitlejad saavad kuulsaks

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (18.06.2026 18:00:00)

16:30

Estonia teatriga seotud komisjon soovib teatri ruumivajaduste analüüsi

16:05

Paljud Tartu põhikoolilõpetajad püsivad gümnaasiumikoha ootel

15:20

Raadiouudised (18.06.2026 15:00:00)

12:30

USA ja Iraan sõlmisid esialgse kokkuleppe relvarahu jätkumise osas

12:25

Ilm läheb soojemaks

12:25

Brüsselis kohtuvad NATO kaitseministrid ja Euroopa Liidu riigijuhid

12:20

Raadiouudised (18.06.2026 12:00:00)

09:20

Raadiouudised (18.06.2026 09:00:00)

17.06

Päevakaja (17.06.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo