Saksamaa välisminister otsib Iisraeli visiidil võimalusi relvarahuks

Iisraelil on õigus end kaitsta massiivse ja lubamatu rünnaku vastu, ütles Iisraeli saabunud Saksamaa välisminister Heiko Maas visiidil Iisraelis.

Ta kinnitas Saksamaa toetust Iisraelile ning käis ringi kannatada saanud kohtades, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Maasi visiidi eesmärk on leida viis, kuidas rahvusvaheline kogukond saaks aidata tulevahetus lõpetada. Maas rõhutas ka, et Saksamaa toetab endiselt kahe riigi lahendust.

Hamasi esindaja väitel on relvarahu kõnelused pooleli ja mõne päeva jooksul võiks saabuda ka vaherahu. Egiptuse julgeolekuallika teatel on relvarahu põhimõtteliselt kokku lepitud, kuid detailid on sobitamisel.