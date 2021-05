Biden ja Harris mõistsid hukka hiljutised juutide vastased rünnakud

"Hiljutised rünnakud juudikogukonna vastu on põlastusväärsed ja need peavad lõppema. Ma mõistan hukka selle vihkava käitumise, nii kodu- ja välismaal. Me ei tohi vihkamist lubada," teatas Biden.

Kriitiline oli ka Harris. "Riigina peame ühinema igasuguse vihkamise vastu," ütles Harris.

USA suurlinna Chicago lähedal asuvas sünagoogis hakati nädalavahetusel vandaalitsema. Möödunud nädalal rünnati Los Angeles mitut juudi söögikohta. Rünnakuid oli ka New Yorgis.

Iisrael ja Gaza sektorit kontrolliv Hamas sõlmisid relvarahu reedel.

2020. aastal toimus USA-s üle kahe tuhande juudi kogukonna vastu suunatud kallaletungi, mis on suurim USA ajaloos, teatas The Hill.