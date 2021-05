Raiekeeld ähvardab puidutööstuse pea peale keerata

Keskkonnaamet on seoses hiljutise kohtuotsusega asunud raieid erametsas peatama, kui tuvastab lindude pesitsuse häirimise ja pesade hävitamise - see on suund üle-eestilise kevadise raiekeelu kehtestamise poole, mis seni kehtis vaid RMK metsades, kirjutab Postimees.

Keskkonnaameti avalike suhete nõunik Andri Küüts ütles ajalehele, et viimaste päevade jooksul on raiete peatamise eesmärgil tehtud kaebusi laekunud rohkem kui varem. "Lindude pesitsemise tõttu on peatatud umbes 15 metsaraiet üle Eesti, aga see arv muutub jooksvalt," lisas ta.

Metsaettevõtjate jaoks on muutunud lähenemine tulnud paraja šokina.

"See tähendab kõigi tööde ümberkorraldamist ja muudab kogu puidusektori struktuuri," ütles metsamajandamisega tegeleva Valga Puu juhatuse esimees Andres Olesk. "Ma ei kujuta ette, kuidas saaksime näiteks Valga Puus üldse senisel kujul jätkata."

Erametsaliidu juhatuse esimehe Ando Eelmaa sõnul on keskkonnaameti kehtestatud raiekeelud erametsades ebaproportsionaalsed, lisaks võivad need tekitada soovitule vastupidise reaktsiooni, sest kui väikemetsaomanikul kaob kindlustunne, siis võib ta oma metsamaa maha müüa, mis toob kaasa pigem raiesurve hoogustumise.