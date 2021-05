Pärnu linnaorkester salvestas koroona-ajal Eesti noorte loojate loomingut

Alisson Kruusmaa, Rasmus Puur ja Maria Kõrvits on noored heliloojad, kelle looming on leidnud tähelepanu nii kodus kui ka rahvusvaheliselt. Puuri viiulikontsert on juba salvestatud, sel nädalavahetusel jõudis järg Kruusmaa klaverikontserdi kätte.

"Läheb hästi ja peab ütlema, et kollektiiv läheb iga salvestusega järjest paremaks, järjest kindlamaks, detailsemaks, täpsemaks. Muidugi on äärmiselt kahju, et me ei saa esineda publikule, aga samas et me saame minna rohkem süvitsi enda mängukvaliteedis ja see salvestada ja lõpuks plaadina välja anda - see on väärt ettevõtmine," rääkis Pärnu linnaorkestri peadirigent Kaspar Mänd.

Pianist Johan Randvere on Alisson Kruusmaa klaverikontserti juba publikule mänginud. "Kui me mängisime seda siin saalis, siis praegu on see hoopis teistmoodi protsess. Nagu ütles ka Kaspar, et [toimub] mingi sügavuti minemine, praegu on umbes samamoodi," rääkis Randvere.

Helilooja Kruusmaa lõpetas 2015. aastal Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia heliloomingu bakalaureuseõppe Tõnu Kõrvitsa juhendamisel ja magistrantuuri Helena Tulve kompositsiooniklassis. Ta on täiendanud end Giuseppe Verdi nimelises Milano konservatooriumis.

"See on väga eriline tunne ühe helilooja jaoks, kui teos jõuab töölaualt esiettekandeni ja sealt veel omakorda ka plaadini. See ideaalne ühe teose kulgemise protsess," leidis Kruusmaa.