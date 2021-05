EPL: 17 kallist märuli- ja konvoibussi seisavad ebaseaduslikena parklas

Politsei- ja piirivalveamet otsis Silberautolt märuli- ja konvoibusse, mille laskis viimase tütarfirmal ümber ehitada, kuid nüüd ei vasta need enam nõuetele ja neile kehtib kasutuskeeld, kirjutas Eesti Päevaleht .

Aastatel 2016–2018 ostis politsei- ja piirivalveamet (PPA) neid autosid kaheksa, kokku 800 000 euro eest, et täita riiki pikalt kummitanud võimelünk.

Kõik on Mercedes-Benz Sprinterid, tellitud aastatel 2016–2019 Silberautolt ja tugevasti ümber ehitatud. Nõuded selleks kehtestas PPA ise. Muu hulgas nõuti, et täismass ei tohi ületada 3,5 tonni ja seda peab saama juhtida B-kategooria loaga, et ei peaks juhte koolitama. Silberauto oli ainus, kes hankel osales.

Mullu novembris Pärnu Papiniidu PRO Tehno ülevaatuspunktis aga selgus, et buss ületab oma suurimat lubatud 3,5-tonnist täismassi 230 kilo võrra ja seda juba tühjana. Kui peal olnuks veel bussitäis politseinikke, oleks sõiduk lubatust tonn raskem.

Peale kaheksa märulibussi olid ülekaalus ka üheksa konvoibussi, mida kasutatakse kohtute ja vanglate vahel kinnipeetute vedamiseks. Need seisavad nüüd samuti parklas ja PPA-l on tulnud rentida kolm asendusbussi.

Neljapäeval kohtuvad PPA, transpordiamet ja endise Silberauto ehk nüüdse Veho esindajad, et olukorrale lahendust otsida.