Valitsus kinnitas kodulaenu intresside maksuvabastuse kadumise

Järgmisel aastal saab eluasemelaenu intressidelt viimast korda maksuvabastust, otsustas valitsus. See puudutab enam kui 140 000 inimest. Endine rahandusminister, opositiooni kuuluva EKRE esimees Martin Helme ütles, et tegemist on rumala otsusega, mis näitab, et koalitsioonilepe ei pea.

Ülejärgmisel aastal tuludeklaratsioone täites enam varasema aasta eluasemelaenu intresse maksustatavast tulust maha arvata ei saa. Valitsuse põhjendus on, et 25 aastat tagasi loodud maksusoodustus ei täida enam oma eesmärki – lihtsustada eluasemelaenude võtmist ja uute kodude ostmist.

Kui 1997. aastal oli keskmine eluasemelaenu intress 12–13 protsenti, siis tänavu märtsis oli see Eesti Panga andmetel 2,17 protsenti.

"Kui te vaatate praegu eluasemeturgu, siis ilmselt ei ole probleeme sellega, et eluasemelaenud oleksid liiga kõrged või elamuasemeid ei ostetaks. Laenuturg ei toiminud siis nii hästi, kui ta toimib praegu, ja seda maksusoodustust sellisel kujul ei ole vaja," põhjendas peaminister Kaja Kallas.

Martin Helme soovitas valitsusel tulevikku vaadata. "Ärme ette kujuta, et intressid lõputult madalaks jäävad. Me oleme juba sisenenud kõrge inflatsiooni ajastusse ja kõrge inflatsiooni ajastu toob vältimatult kaasa kõrged intressid. Me räägime lähiaastatel intresside mitmekordistumisest," lausus Helme.

Helme sõnul näitab valitsuse otsus, et koalitsioonilepe ei pea ja kokkulepitust taganetakse. Leppesse on kirjutatud, et valitsus ei vii sisse uusi makse ja tagab stabiilse maksukeskkonna. Helme sõnul on tegemist maksutõusuga.

"See on maksuvabastuse kaotamine, sisuliselt maksutõus nendele inimestele, kellelt maksuvabastus kaob. Selles mõttes on see puhas maksutõus – kui sa maksuvabastusest ilma jääd, siis sul ongi maks tõusnud," ütles Helme.

Kaja Kallas aga leidis, et tegu ei ole mingil moel maksuga. "Tegemist on maksusoodustusega," lausus ta.

Eelmisel aastal deklareeris eluasemelaenu intresse üle 140 000 maksumaksja, kellest peaaegu 130 000 sai riigilt tulumaksu tagasi, kokku ligi kuue miljoni euro ulatuses.