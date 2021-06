Veel 100 000 inimesel on tuludeklaratsioon esitamata

Tuludeklaratsioone sai tänavu esitada maikuu lõpuni. Üle 100 000 inimesel on deklaratsioon siiani esitamata, seejuures oleks neil tagasi oodata ligi 14 miljonit eurot ja juurde tasuda pea kaks miljonit eurot.

Juuniks on maksu- ja tolliametile on esitatud 738 000 deklaratsiooni, mille alusel kuulub juurdemaksmisele 72 miljonit eurot ning tagastatud on 192 miljonit eurot enammakstud tulumaksu.

Deklaratsioonid on esitamata 92 390 inimesel, kellel oleks kokku tagasi oodata 13,8 miljonit eurot. Veel 7923 inimesel tuleks riigile tasuda kokku ligi kaks miljonit eurot.

Tuludeklaratsiooni saab vajadusel esitada ja parandada kolm aastat tagasiulatuvalt, teatas maksu- ja tolliamet.

Mitmendat aastat saab oma tulumaksutagastuse ka annetada, tänavu annetasid inimesed 50 000 eurot rohkem kui mullu. Kokku otsustasid enammakstud tulu annetada 4100 inimest, annetuste kogusumma oli 185 000 eurot.

Enim annetusi sai 24 441 eurot SA Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu, 9304 eurot annetati Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidule ja 8384 eurot SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile.