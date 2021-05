Saaremaal Sõrves taastatakse ajastutruult 11-kilomeetrine teelõik

Maanteemuuseum saab endale Saaremaalt juurde ühe uue museaali, kuid kuna tegemist on suure objektiga, tuleb see jätta Saaremaale. Tegemist on 11-kilomeetrise teelõiguga Sõrves, mida transpordiamet taastab selliseks, nagu see oli 1950- ja 1960-ndatel aastatel ning hakkab kandma nimetust pärandtee.