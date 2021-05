Uusi vaktsineerimisaegu lisatakse enim Tallinna ja Harjumaale

Vaktsineerimise töörühma juht Marek Seer ütles ERR-ile, et eelmisel nädalal, kui laupäeva hommikul kümneid tuhandeid aegu üles pandi, siis kella 13-ks oli hoog raugenud, mistõttu võttis töörühm seisukoha, et edaspidi lisatakse aegu jooksvalt.

"Jälgime seda rahulikult, et ei tekita laupäeval tormijooksu ja ootusärevust. Me oleme praegu lisanud aegu jooksvalt," lisas Seer.

Praeguseks on Eestis vaktsiinisüsti kätte saanud 41,4 protsenti või natuke enam inimestest. Praegu digiloos vabu aegu broneerimiseks on, valdavalt Ida-Virumaale.

"Uute aegade avamisel arvestame Harjumaa ja Tallinna elanikkonna vajadustega enim. Uusi aegu avame sellesse piirkonda sutsuke rohkem. Aegu sinna on lisandunud nii neljapäeva kui reede jooksul," rääkis Seer.

Uus partii vaktsiini peaks saabuma esmaspäeval, mis on tavapäraselt Pfizer/BioNTechi vaktsiini saabumise päev. Aga see last on juba ära jagatud broneerimisteks. Praegu tehakse broneerimisi ülejärgmisesse ja üle-ülejärgmisesse nädalasse.

"Mulle teeb heameelt, et ajad, mis tulevad, üldiselt ka lähevad, välja arvatud siis Ida-Virumaal. Vaktsineerimissoostumus püsib kõrge," ütles Seer.