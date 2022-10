Brasiilia valib teises voorus presidenti

Brasiilia presidendivalimiste esimeses voorus ei saanud kumbki kandidaat üle 50 protsendi häältest – Bolsonaro (Liberaalne partei) sai 43 ning Lula (Töölispartei) 48 protsenti häältest.

Mitu viimasel nädalal tehtud arvamusküsitlust on näidanud väga tasavägist toetust, seejuures on Bolsonaro kahandanud Lula edumaad.

Küsitlusuuringute järgi oli Bolsonaro toetus esimese vooru eel väiksem kui ta lõpuks häältena sai, mistõttu peetakse tema positsiooni teise vooru minnes tugevamaks kui alguses hinnati. Arvamusküsitluste läbiviijad on öelnud, et muutsid oma meetodeid esimese vooru tulemuste põhjal ümber, kuid enamik analüütikutest usub endiselt, et teises voorus kindlat soosikut pole.

Lula oli Brasiilia president aastatel 2003 kuni 2011. Lula ei saanud 2018. aasta presidendivalimistel osaleda, kuna viibis samal ajal korruptsioonisüüdistuste tõttu vangis. Seega on olnud tema tugev toetus valimistel märkimisväärne tagasitulek Brasiilia poliitikasse.

Kahe kandidaadi vaated on teineteise suhtes peegelpildis. Lula sõnul tuleb Amazoni vihmametsi kaitsta, kuid Bolsonaro tahab vihmametsades majandustegevust laiendada. Bolsonaro ametiajal on suurenenud metsaraied Amazoni vihmametsas. Samas ei olnud kriitikute sõnul ka Lula riiki valitsedes keskkonnaküsimustes ideaalne.

Ametisolev Bolsonaro on lähenenud toetuse saamiseks riigi põllumajandussektorile ja sektori töötajatele ning Lulat eelistavad kliimaaktivistid.

Valijate mureks on samal ajal kasvavad toiduainete hinnad, mistõttu on riigis kasvanud vaesus ja nälg.

Paljude valijate sõnul peaks järgmine president tegelema ka riigi haridussüsteemiga, mis praegu ei suuda ära hoida suurt ebavõrdsust.

Valimiskampaania muid teemasid varjutas aga Bolsonaro väide, et teda saab ametist vabastada "ainult jumal", mis tekitas osades valijates muret Bolsonaro soovimatuse pärast võimalikku valimiskaotust tunnistada.

Bolsonaro on ka valimiskampaania ajal ilma tõenditeta väitnud, et Brasiilia valimistel esineb valimispettust.