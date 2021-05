USA poepidajad on hädas desovahendi ülejäägiga

Kui möödunud kevadel tekkis pea kõikjal maailmas hüppeline kasv desovahendi nõudluses, siis nüüd on suure pakkumise tõttu aga kaupa hakanud üle jääma. USA poepidajad on seetõttu läbi viimas erinevaid kampaaniad, et toodetest lahti saada.

Eelmise aasta kevadel oli aga olukord vastupidine: nõudlus ületas pakkumist ning desovahenditest oli suur puudujääk, vahendab Wall Street Journal. Seetõttu hakkasid ka paljud piiritusetehased ja alkoholitootjad hoopis desinfektsioonivahendeid tootma.

Viiruse levik aga on mitmel pool maailmas pidurdunud, ennekõike ka USA-s, kus on palju inimesi juba vaktsiini saanud. Võrreldes eelmise aasta maikuuga, müüakse riigis 80 protsenti vähem desovahendeid ning nende hind on aastaga ca 40 protsenti langenud.

Kuna alkoholiga desovahendi säilivusaeg on umbes kaks aastat, tahavad edasimüüjad neist kiiremas korras lahti saada.

Alabama ja Georgia osariigis tegutseva Piggly Wiggly poeketi juhataja Keith Milligan selgitas, et kauba suure ülejäägi tõttu plaanib ta seda varsti klientidele tasuta pakkuma hakata.

Odavpoe kett Ocean State Job Lot pakub aga kümnedollarist kinkekaarti kõikidele inimestele, kes samas väärtuses desovahendeid ostavad. Lisaks on toote hinda poole võrra langetatud.

"Alguses polnud seda piisavalt, siis oli täpselt õiges koguses ja nüüd on kaupa liiga palju," sõnas kaupluse tegevjuht Marc Perlman. Ta selgitas, et desovahendite käive on möödunud aasta märtsist olnud vahemikus 10-15 miljonit dollarit.

Nebraska poepidaja Mark Griffin on aga desovahendite hinda 60 protsendi võrra langetanud ning Californias saab mõnes poes kaasa tasuta desovahendi, kui klient on kaupluses üle kümne dollari kulutanud. Mõni ettevõtja on aga plaaninud neid lastelaagritele ja kodutute varjupaikadele annetada.

Desinfektsioonivahendite tootjad aga sõnavad, et nõudlus on võrreldes pandeemiale eelnenud ajaga siiani kõrge. Samas võib nüüd tekkida oht kahjumlikuks tootmiseks.

Alkoholitootja WhistlePig Whiskey tegevjuht Jeff Kozak, kelle ettevõte hakkas samuti desovahendeid tootma, sõnas, et kauba edasimüüjad pöördusid tema poole ja küsisid, kas ülejäägist ei saaks hakata hoopis viskit tootma. Kozak sõnas, et sellega on n-ö ring täis saanud.