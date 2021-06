Enamik piiranguid kaob juuni keskpaigast

Möödunud nädalal langes nakatumisnäit üle 40 protsendi, mis on kõige kiirem langus kogu teise laine jooksul, ületades kõiki prognoose, ütles Kiik ERR-ile. See võimaldab enamiku piiranguist juuni keskpaigast maha võtta.

"Alates 14. juunist on juba väga suures osas tavapärane ühiskonnaelu taastunud. Teatud piirangud jäävad aga ka suvekuudel," ütles Kiik.

Tõenäoliselt jääb siseruumides suu ja nina katmise soovitus, välismaalt saabumisel eneseisolatsiooni nõue, kui tullakse kas kõrgema nakatumisega või eksootilisemast, teadmata nakatumisega riigist, samuti üritustel osalejate piirarvud.

Esialgu jäävad kehtima ka piirangud kino- ja teatrietendustele ning avalikele üritustele, mis peavad lõppema hiljemalt südaööks, ent suve jooksul, kui nakatumistase veelgi alaneb, need ilmselt kaotatakse, kinnitas Kiik.

Kehtima jäävad ka avalike ürituste osavõtjate piirangud, mis praegu on maksimaalselt 600 sisetingimustes ja 1000 välitingimustes, ehkki neid arve võib tõsta, kui ürituse korraldaja on valmis kontrollima, et kõik osalejad oleksid kas haiguse läbi põdenud, kahe doosiga vaktsineeritud või vahetult enne ürituste viiruse suhtes testitud. Ent ka siis jäävad üritustele lihtsalt kõrgemad piirarvud, päris vabaks neid sel suvel ei lastagi.

Minister põhjendas nende piirangute jätmist asjaoluga, et inimesed reisivad ning toovad välismaalt paratamatult ka erinevaid viirustüvesid, mis võivad tekitada uusi nakkuskoldeid.

Samas aga jääb terveks suveks avatuks siseturism, kultuuriüritused, kaubandus, toitlustus, kus jätkuvalt tuleb täita hajutatuse põhimõtet.