Venemaa ründas Kiievit taas ballistiliste rakettidega

Öösel kukkus Kiievis mitmes kohas alla raketirususid, mis põhjustasid Petšerski ja Solomjanski rajoonis tulekahjus, teatas Kiievi sõjaväeadministratsioon.

Petšerski rajoonis süttis mitteeluhoone. Solomjanski rajoonis langesid raketijäänused elumaja sisehoovi. Samuti registreeriti tabamus ühe taristuobjekti administratiivhoones. Lisaks sai tabamuse ühe õppeasutuse hooneosa, kus puhkes tulekahju.

Enne rünnakut andsid Ukraina õhujõud hoiatuse ballistiliste rakettide eest, mille järel kostsid pealinnas plahvatused.

Ööl vastu esmaspäeva tabas Vene droon Kiievi kesklinnas asuvat Ukraina riikliku teaduste akadeemia hoonet, milles viimastel andmetel hukkus kaks inimest. Hukkunute seas oli Ukraina endise riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretäri Volodõmõr Horbulini abi.

Samal päeval ründasid venelased ka meditsiinikeskust Dobrobut, kus sai inimesi vigastada. Kliinik peatas ajutiselt oma tegevuse.

Brovdi: Ukraina drooniväed hävitavad ühe Vene pataljoni päevas

Ukraina mehitamata süsteemide väed hävitavad rindel iga päev ligikaudu ühe Venemaa pataljoni jagu sõdureid, ütles kõnealuste vägede ülem Robert "Madjar" Brovdi .

"Tänase seisuga hävitavad minu väerühmituse võitlejad iga päev ühe vaenlase pataljoni. Iga jumala päev," ütles Brovdi esmaspäeval intervjuus ajalehele The Telegraph.

Samas märkis sõjaväelane, et Vene vägede arvu edasine suurenemine rindel tähendaks Ukraina sõduritele rohkem tööd ja vaenlasele suuremaid kaotusi.

"Oleme neid valmis vastu võtma. Rõhutan siiski veelkord, et see ei saa meile olema kerge ülesanne," lisas Brovdi.

Tema sõnul on Ukraina teadlik eelseisvate lahinguoperatsioonide raskustest ning jätkab ettevalmistusi suurenenud vaenlase väekoondise tõrjumiseks.

Brovdi teatas enne seda, et Venemaa varjatud mobilisatsioon juba käib ning alates oktoobrist on rindel oodata Venemaa elavjõu märkimisväärset suurenemist, mis ulatub 2026. aasta lõpuks umbes 300 000 sõjaväelaseni.

Ukraina õhurünnak tabas Venemaa Brjanski oblastis raudteesilda

Venemaa Brjanski oblastis varises droonirünnaku tagajärjel kokku osa raudteesillast, teatas teisipäeva varahommikul ukrainlaste uudisteagentuur Ukrinform.

See vahendas Briti rahvusringhäälingu BBC venekeelse teenistuse teadet, mis viitas oblasti kuberneri kohusetäitja Jegor Kovaltšuki avaldusele.

Kovaltšuki sõnul toimus rünnak Djatkovo–Ljudinovo raudteelõigul. Kümme vagunit jooksis rööbastelt maha, kuid keegi viga ei saanud. Kuberner ei täpsustanud, mis tüüpi rongiga tegemist oli.

Kovaltšuki avaldusest selgus, et see oli üks kolmest raudteeintsidendist, millest Brjanski oblastis viimase ööpäeva jooksul droonirünnakute tagajärjel teatati.