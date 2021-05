Kaitseliidus loodi suurtükiväeüksus

Esmaspäeval said kaitseliitlased õppuse Kevadtorm raames lasta suurtükist.

"Tegemist on küll eksperimentaalüksusega, millest kasvab välja Kirde maakaitseringkonna orgaaniline lahingtoetusüksus ja kuhu panustavad kõik meie ringkonna malevad, kuid oodatud on kõik reservväelased, kes on läbinud selle relvasüsteemi väljaõppe," ütles Kirde maakaitseringkonna pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu.

Kirde maakaitseringkonna eksperimentaalüksus saab endale välihaubitsad D-30 M-1, mis on kasutusel paljudes maailma riikides ja on osalenud mitmetes relvastatud konfliktides. Välihaubitsaga on võimalik lasta nii alumises, kui ülemises tõstenurgas. Kolmehaarne lafett võimaldab tulistada ringselt.

Kevadtormile lisaks saavad kaitseliidu suurtükiväelased kogemused õppuse Põhjakonn ajal novembrikuus. Sinna on oodatud ka juba uued vabatahtlikud.

Kaitseliidul endal praegu suurtükke ei ole. Esmaspäeval kasutati kolme kaitseväe relva.