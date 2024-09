Õppus Põhjakonn on keskendunud lahinglaskmistele

Põhjakonna sügisene õppus on keskendunud lahinglaskmistele, mis toimuvad kaitseväe keskpolügoonil ja Rutja õppeväljakul. Õppuse omapäraks on see, et kasutusel on palju uut relvastust.

"Õppus Põhjakonn on kõige raskem õppus, mida Kirde kaitseringkond korraldab. Pikad päevad, uued teadmised, raske ilm. Ja loomulikult õnnelik lõpp, kui mehed lõpuks koju lähevad," ütles Kirde maakaitseringkonna pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu. "Igal üksusel on omad eesmärgid, mida nad peavad õppuste käigus lisaks harjutama. Tänavu peavad õppusel Põhjakonn osalevatel üksused kasutama ka droone ja seda erinevate ülesannete täitmiseks. Samuti treenivad üksused oma võitlejaid ka linnalahingu tingimustes."

"Lahinglaskmiste juures on põnevam osa see, et väga palju on kasutusel uut relvastust: uued tankitõrje granaadiheitjad, uus kuulipilduja Negev. Selliste relvadega nii suures formaadis lahinglaskmisi pole varem olnud," sõnas lahingkompanii ülema abi leitnant Janek Levin.

Õppusel osalevad Alutaguse, Jõgeva, Järva ja Viru malevate lahingkompaniid, keda toetavad tagalakompanii, pioneerirühm, luure, tankitõrje-ja raketirühm. Lisaks lahinglaskmistele, käsitlevad üksused õppuse raames ka oma erialateemasid. Põhjakonn lõpeb reedel.