Kaljulaid annab reedel üle riiklikud teenetemärgid

Pidulik sündmuse "Eesti tänab" käigus annab Kaljulaid üle riiklikud teenetemärgid neile inimestele, kelle pühendumus oma tööle ja kogukonnale on muutnud Eesti elu paremaks, teatas presidendi pressiteenistus.

Tänavu vabariigi aastapäeva eel tunnustas riigipea teenetemärgiga 152 inimese panust, kuid viiruskriis ei võimaldanud kahjuks teenetemärke üle anda. Nii toimubki pidulik sündmus sel reedel Vabariigi Presidendi Kantselei esisel väljakul vabaõhusündmusena, edastas presidendi kantselei.

Sel aastal antud 152 teenetemärki on mõnevõrra suurem arv kui varasematel aastatel Kaljulaid on andnud. Ordenisajate seas on kümneid kultuuritegelasi, iga kümnes teenetemärgi saanu on tegevteadlane, rohkelt on ka spordiga seotud inimesi.