Vene võimud vahistasid järjekordse aktivisti

Pivovarovil oli plaanis lennata Varssavisse. Pivovarovi teatel süüdistatakse teda koostöös mittesoovitava organisatsiooniga ja tema üle kavatsetakse kohut mõista Krasnodaris, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Venemaa võimud juhtunut kommenteerinud ei ole.

Lennuväljalt vedasid eriteenistuse töötajad Pivovarovi tema korterisse, kus korraldati läbiotsimine. Sealt viidi opositsiooniaktivist teadmata kohta edasi.

Pivovarovi kaastöötajate sõnul võeti ta kinni juba ruleerimisrajale transporditud lennukist.

"Andrei läbis kõik tollikontrollipunktid Pulkovos, mingeid probleeme temaga polnud, pääses lennukisse. Ta helistas ja saatis mulle lennukist tekstisõnumeid, rääkisime mingitest täiesti ebaolulistest asjadest, miski ei ennustanud häda. Andrei lükkas juba telefoni välja ja lennuk hakkas õhkutõusuks valmistuma," kirjeldas Avatud Venemaa endine koordinaator Tatjana Usmanova.

Venemaa võimud on kahvlis, sest organisatsiooni, millega koostöötamises Pivovarovit süüdistatakse, enam pole. 27. mail otsustasid Avatud Venemaa aktivistid organisatsiooni laiali saata, just selleks, et selle liikmeid võimude tagakiusamise eest kaitsta.

Mittesoovitavad organisatsioonid on Venemaa seaduste kohaselt kõik kodanikeühendused, mille tegevust rahastatakse välismaalt, kas Euroopa Liidust või USA-st. Aktivistide sõnul Avatud Venemaa aga nende hulka ei kuulunud, sest selle käigushoidmiseks vajalik raha hangiti täies ulatuses Venemaalt.

Ilmselt plaanivad võimud aga opositsiooni hoopis suurejoonelisemalt heidutada, sest läbiotsimised korraldati ka paljude teiste opositsioonitegelaste kodudes.

"Mingi kriminaalasi avati mingi firma vastu, mida mina ei tea. Pole aimugi, mismoodi mina sellesse segatud olen. Täiesti silmnähtavalt on see poliitiliste tagakiusamiste uus voor. Ilmselt on see seotud lähenevate riigiduuma valimistega," ütles Venemaa opositsioonitegelane Vitali Venediktov.

Ka ei ole mittesoovitavate organisatsioonide seadus Kremli jaoks enam piisav, sest näiteks vangistatud opositsioonijuht Aleksei Navalnõiga seotud organisatsioonid on kavas kuulutada koguni äärmusrühmitusteks.