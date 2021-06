Vene eliit loodab Putini ja Bideni kohtumiselt suhete paranemist

Venemaa eliit loodab, et USA presidendi Joe Bideni ja Vladimir Putini tippkohtumise järel Moskva ja lääne suhted paranevad, teatas Financial Times .

"Muidugi on Bideni ja Putini tippkohtumine teretulnud. Venemaal ja USA-l on oluline nimekiri olulistest küsimustest, mida arutada. Venemaa ettevõtjad ja mina soovime presidentidele edu," ütles VTB panga tegevjuht Andrei Kostin.

"Olen realistlik. Mida me tahame, on jätkusuutlikud ja lugupidavad suhted meie rahvaste vahel. Ma arvan, et oleme erinevate piirangute tõttu kaotanud viimastel aastatel palju häid tehinguid. Võib-olla on viimane aeg negatiivne suundumus ümber pöörata," lisas Kostin.

Biden ja Putin kohtuvad Genfis 16. juunil. Tegemist on nende esimese näost näkku kohtumisega.

"Bideni administratsioon on andnud meile tunde, et paremad suhted on võimalikud," ütles väetisetootja Phosagro tegevjuht Andrei Guriev.

Sel nädalal koguneb Venemaa eliit Peterburis majandusfoorumile, mis on Kremli vastus Davosi majandusfoorumile. Lääneriikide delegaatide nappus foorumil illustreerib Venemaa kaasaegset geopoliitilist globaalset positsiooni.

Korraldajate sõnul on oodata vähemalt kaks tuhat välisdelegaati. Viiendik neist on pärit Hiinast ja Katarist.

Venemaa ja Hiina kahepoolne kaubandus on alates 2010. aastast peaaegu kahekordistunud.

"Peamine tööriist, mis aitab meid kaitsta väliste šokkide eest, on võimalus vahetada tootmist geograafiliste piirkondade vahel. Venemaa ja Hiina on üksteisele nagu kindlustuspoliisid," ütles Fix Price'i tegevjuht Dmitri Kirsanov