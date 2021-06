Narva Energia ametiühing: põlevkivisektori töötajate saatus teeb murelikuks

Ametiühingu hinnangul ei suuda taastuvallikatel rajanev energiatootmine põlevkivielektrit täielikult asendada ning pakkuda elanikele iga ilmaga stabiilset elektrivarustust ja riigile energiajulgeolekut, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Enim pahandab ametiühingut see, et uue strateegia tutvustamisel ei räägitud sõnagi põlevkivitootmise töötajatest.

"Selles sektoris, ainuüksi meil töötab umbes 6000 inimest. See tähendab 6000 perekonda. Kui me loobume täielikult põlevkivist, siis kaevurid, keda on tänaseks tööl umbes 2000 inimest, ja energeetikud, mis nendest inimestest saab? Sotsiaalse aspekti kohta ei öelnud keegi midagi. See teeb mulle suurt muret. Koondame põlevkivitööstuse ja hakkame jogurtitopsikuid töötlema? Ei tea, mis strateegia see on. Minu jaoks oli tänane esitlus üllatuseks," rääkis Narva Energia ametiühingu esimees Andrei Zaitsev.

Eesti Energia plaanib lõpetada põlevkivielektri tootmise aastaks 2030. Põlevkivist energiafirma siiski täielikult ei loobu ning edasi tegutseb Enefit Power keemiatööstusena.