Venemaa relvastuskontrolli inspektorid väisasid Kevadtormi.

Vene relvajõudude esindus inspekteerib Eesti kaitseväe objekte Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Viini dokumendi täitmise raames.

Inspektorite rühm saabus Eestisse esmaspäeval. Teisipäeval külastasid nad Tapa sõjaväelinnakut ja teostasid vaatluslennu Eestis määratud ala kohal. Kolmapäeval väisasid nad kaitseväe keskpolügooni ja seal praegu käivat iga-aastast õppust Kevadtorm.

"Kõik kulgeb määrustepõhiselt. Seni ei ole Vene inspektorid meile veel mõista andnud, et oleksime kuskil piire ületanud," ütles kaitseväe peastaabi rahvusvahelise koostöö jaoskonna ülem kolonelleitnant Peeter Kõiv, lisades, et senine koostöö inspektoritega on olnud igati konstruktiivne.

Venemaa relvajõudude esindajate eesmärk on veenduda, et Eestis toimuv tegelik sõjaline aktiivsus määratud alal ei ületa deklareeritud mahtu. Inspektsioon kestab 3. juunini.

"Tulemustest on veel vara rääkida, kuna inspektsioon ei ole veel läbi. Aga seni pole me täheldanud, et eestlaste tegevus oleks läinud üle piiri," ütles Vene Föderatsiooni inspektorite rühma juht kolonel Igor Kozmenko.

Viini dokumendi raames võimaldavad OSCE liikmesriigid üksteisele ülevaate oma relvastusest ja isikkoosseisust ning lubavad tutvuda väeosade ja baasidega, samuti teavitavad kindlaksmääratud korras sõjalistest õppustest, kus osaleb teatud arv lahingutehnikat või sõjaväelasi. OSCE-sse kuulub 57 riiki Euroopast, Kesk-Aasiast ja Põhja-Ameerikast.

Inspektsioonid toimuvad lühikese etteteatamisega, kontrolli algataja annab inspektsioonist teada viis ööpäeva enne selle algust. Seejärel tuleb inspektorite vastuvõtjal tagada ligipääs oma objektidele 48 tunniks. Eesti ei ole oma õigust Venemaa sõjaväeobjektide kontrollimiseks sellel aastal veel kasutanud.