Valimiste K-kohuke 16 aastat tagasi: "Edgarit on vaja tootestada"

Levila laseb kuulata kaheksaosalist sarja "Ikooni loomine", mis on lugu Keskerakonna kauaaegse esimehe Edgar Savisaare tõusust ja langusest. See on ka jutustus, kuidas sündis Eesti erakonnareklaam, nagu me seda praegugi teame. Sarjas räägivad Savisaare lähemad võitluskaaslased ja reklaamiloojad, kohati teevad nad seda enneolematu avameelsusega.

"... ühe magustoiduna täitsa okei."

Kuu enne 2005. aasta kohalikke valimisi otsustab riigikogu, et poliitiline välireklaam on aktiivse agitatsiooni perioodil keelatud.

Kaks nädalat enne valimisi – 1. ja 2. oktoobri nädalavahetusel – värvub Tallinn roheliseks. Tänavatele ilmuvad reklaamplakatid suure K-tähega rohelisel taustal, juures sõna "Igaühele!" või "Hoolib!".

Keskerakonna tunnusvärv on samuti roheline, logo on K-täht ja loosung "Igaühe eest!".

Tallinna valitsenud Keskerakonna konkurendid vahutavad, ajakirjandus tõuseb tagajalgadele. Kõik taovad ühte trummi: Keskerakond rikub seadust, see on keelatud poliitiline välireklaam.

Ent alguses ei paistnud välja, et rohelistel plakatitel on väikeses kirjas ka kaubanduslik teadaanne: "Uus kohuke".

K-kohukese toobki poodidesse Tallinna Piimatööstuse tütarfirma AS Kohuke, piimatööstuse üks omanik Oliver Kruuda on Keskerakonna suurtoetaja.

Levila vahendab 16 aasta vanust katkendit valimiste-eelsest debatist, kus ETV stuudios imestab Keskerakonna peasekretär Kadri Must: "Siin on olnud küsimus, et see on poliitiline reklaam. Kus see poliitiline sõnum on?"

Isamaa esimees Mart Laar küsib seepeale, kas Kadri Must oli teadlik, et selline reklaamikampaania on tulemas ning tahab "jah" või "ei" vastust.

"Ma sain teada, kui plakatid olid üleval," ütleb Must. Ja räägib, kuidas ei ole enne kohukeste suur fänn olnud ja see roheline reklaam ei teinud talle kohukesi armsamaks. "Aga ühe magustoiduna täitsa okei," möönab ta.

Kadri Must on nüüd Kadri Simson ja töötab Euroopa Komisjonis energeetika volinikuna.

Raadiomees Indrek Kiisler küsib AS Kohuke müügijuhilt Jüri Kamburalt, miks on reklaamil "K" täht.

"Keskerakonnaga ei ole siin mingit pistmist, tegemist on puhtalt ainult kohukese reklaamiga," kuuleb Kiisler korrektset vastust. "Kohuke ja poliitika on erinevad asjad. Me ei tee Keskerakonnale või mõnele poliitilisele rühmitusele reklaami."

Et inimesed saaksid Edgarit katsuda...

Üks, kes sügisel 2005 Keskerakonna esimehe Edgar Savisaare lähedal seisab, on Ain Seppik, 1990-ndate aastate teisel poolel politseist poliitikasse tulnud mees.

"See oli muidugi piiripealne," räägib ta Levilas, "aga läks rahvale peale."

Läbi kahe aastakümne oli Keskerakonna kampaaniameister reklaamiagentuuri Idea asutaja ja loovjuht Paavo Pettai. Savisaar poksikinnastega, Savisaare silmad – need on kaks kuulsamat näidet tema valimiseelsest loomingust. Ja muidugi K-kohuke.

2005. aasta kohalike valimiste eel tabab Pettaid tunne, et "Edgarit on vaja tootestada", et "inimesed saaksid teda käega katsuda".

See peaks olema, mida inimesed saaksid osta ja mis oleks toidukaup, mitte alkohol, vaid selline laiatarbekaup, lihtne ja odav toode, mida iga inimene poest ostaks.

Pettai otsis tähe "E" (Edgar) ja "S" (Savisaar) järgi, aga ei leidnud midagi.

Siis jäi ta "K" tähe juurde. K nagu Keskerakond… K ja kohuke…

Toompeal, Keskerakonna büroos, räägib ta oma ideest Edgar Savisaarele ja Kadri Mustale.

Levilale jutustab Pettai, et "Kadri oli esimene, kes ütles, et kuule, see on päris hea idee".

Aga kuidas seda teha, kõlab Keskerakonna büroos küsimus. Ent Savisaar juba teab. Ta helistab kohe Tallinna Piimatööstuse omanikule Oliver Kruudale. Talle see mäng meeldib.

"Mina pigem arutlesin sellel teemal, nemad võtsid seda kui valmis ideed, et mis siis on, teeme ära," mäletab Pettai.

Aga valimiste-eelne poliitiline välireklaam on keelatud.

"Rääkisin neile, et meie reklaamime toodet, K-kohukest, mis selles ikka siis on. Toode on poes müügil, on legaalne, siis on ka reklaam legaalne," räägib Kruuda nüüd Levilas. "See idee kõigile pööraselt meeldis."

Pettai tahab teha avantüürilaadset kampaaniat Savisaarele ja Keskerakonnale, kuid tahab ka oponeerida välireklaami keelule, mida peab jaburaks.

K-kohukese reklaamid Tallinnas 2005. aasta sügisel Autor/allikas: Peeter Langovits/Postimees Grupp/SCANPIX

"K" ei tähenda ainult Keskerakonda

Ametlikult tellib rohelise ümbrisega K-kohukese reklaamikampaania AS Kohuke, pealinna piimatööstuse tütarfirma. Aga isegi K-kohukese pakendi illustraator Elina Kasesalu teab, et tegelikult on see kõik seotud Keskerakonnaga: "Eks need reklaamiinimesed püüa ikka susserdada, kui tulevad mingid keelud."

Roheline K-kohuke, mille pakendil naeratab viltuse tukaga jõuline kangelane, K-täht rinnal, ongi mõeldud lühikese elueaga, kõige enam pool aastat. See on tavalisest kohukesest natuke väiksem ja natuke odavam. Nii nagu Black Mama glasuurkohuke, koosneb ka K-kohuke kohupiimast, suhkrust ja vanilliinist, 100 grammi toodet annab keskmiselt 366,7 kcal energiat.

Seda müüakse Stockmanni kaubamaja toiduosakonnas, müüakse veel paljudes poodides. Kuid mitte Selveris. Seal on Isamaa poole kaldu Jüri Käo, selgitab Paavo Pettai.

Ta ütleb Levilas avameelselt: "Kõik asjad viitasid Keskerakonnale, aga ükski asi polnud Keskerakonna oma. Font oli teine, roheline polnud sama, kangelane polnud Edgari nägu. Me teeme lähedase, aga me ei tee sama. Läksime suhteliselt lähedale."

4. oktoobril algatab politsei väärteomenetluse poliitilise välireklaami keelu rikkumise pärast. Järgmisel päeval alustab menetlust ka tarbijakaitseamet eksitava reklaami pärast. Uurimised kestavad kuni kaks aastat ning lõpevad kõigi kahtlusaluste õigeks jäämisega, sest kellegi süüd ei suudeta tõendada.

Poolteist aastat megastressi, võtab Pettai selle aja kokku.

Uurija juures ja kohtus vaieldi, mis on sarnasus ja mis on tunne – K-tähte ei ole patenteeritud, iga "K" ei tähenda ainult Keskerakonda, selline seos on sinu peas. Jne.

Savisaarele taolised konfliktid meeldisid, see ongi tema jaoks poliitika, hindab Pettai. Poliitika, mille lahutamatu osa on vastandumine. Keskerakonna toetaja nautis K-kohukese reklaami ja need, kes on Keskerakonna vastu, vihkasid seda.

Levilas kordab Pettai üle: "Oli selgelt kokku lepitud, me ei saanud kuskil öelda, et see on meie oma. Oligi eraldiseisev toode, see ei olnud Keskerakonna oma. Reaalselt oli see meil kampaania osa, loomulikult oli. Oli… peen asi."

"Enamusele piisab loosungitest"

"Ikooni loomise" 8. osas, finaalis, istuvad saate autor Janek Murd ja toimetaja Kristi Sobak Hundisilma talus, kaasas enda tehtud šokolaadi-banaani kook ja intervjueerivad 70-aastast Edgar Savisaart.

Päris alguses ta hoiatab, et ei ole väga hakkaja vestluspartner, sest ei mäleta kõike, episoodiliselt aga küll.

K-kohukest Savisaar mäletab.

"Tundus huvitav idee."

See oli Paavo Pettai idee, on samuti meeles.

"See oli kahtlemata natuke kahtlase maiguga, et kas läheb peale või ei lähe. No läks küll."

Savisaarel on ka laiem vaade erakondlikele reklaamikampaaniatele.

"See, mis läheb ajalukku, on üks asi ja see, mida antud momendil kuidas kasutatakse, on hoopis teine asi."

Ja Keskerakonna pikaaegse esimehe jutus on ka selline lause:

"Enamusele piisab loosungitest."