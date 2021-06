Pikaaegne Keskerakonna juht ja Tallinna linnapea Edgar Savisaar kaalub kohalikel valimistel kandideerimist, seda eeldusel, et tervis lubab.

Meieni on jõudnud kuuldused, et te soovite kandideerida kohalikel valimistel sügisel ja Keskerakonna nimekirjas. Kas see vastab tõele?

Ma ei ole selliseid kuuldusi kellelegi levitanud ja ei ole neid ka ise mõelnud. Aega on.

Aega on, aga kas huvi oleks tulla poliitikasse tagasi?

Aga ma olengi poliitikas. Lõppude lõpuks, ma olen linnavolikogu liige. Ma lähen neljapäeval istungile.

Aga kandideerimisotsus? Millal see võiks sündida?

Seda vaatame.

Kas Keskerakonna nimekirjas või teete ja jälle oma valimisliidu?

Vaatame, vaatame, ma ei oska praegu seda teile veel kuidagi kommenteerida.

Keskerakonna inimesed sel teemal teiega suhelnud ei ole?

Miks ei ole? Eile oli sünnipäeval (Edgar Savisaare sünnipäeval - toim.) üks 100 inimest ikka kohal. Ja erakondadest oli esindatud ikka päris mitmeid.

Tervis lubaks kandideerida uuesti?

Vaatame. Ma arvan, et see ongi põhiline probleem, miks ma seda otsust teinud ei ole. Vaatame, kuidas tervis on sügisel.

Kas kohtuasjad teid ei sega, et kuna kohtupidamine lõppes ära tervislikel põhjustel?

Ma väga vabandan, aga ma ei tahaks praegu intervjuud anda, mul on parajasti teised asjad käsil. Kõike head teile.