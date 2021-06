Rõngastushooaeg võib aidata kaasa linnugripi levikule laidudel

Saartel pesitsevate lindude rõngastushooaeg algab mai keskpaigas, rääkis ERR-ile keskkonnaagentuuri eluslooduseosakonna spetsialist Olavi Vainu. "Pärast 20. maid algab meresaartel lindude koorumine. Kui nad on koorunud, kuivanud ja mõni päev vanad, siis saab neid juba märgistada."

Eelmisel nädalal leidsid keskkonnaagentuuri seirajad Pärnumaa laidudelt suure hulga surnud linde. Põhjuseks võib olla linnugripp.

Vainu soovitab hoiduda lindude rõngastamisest, et mitte linnugrippi levitada.

"Minu lihtne soovitus oleks see, et praegu saartele rõngastama ei lähe, kuni selgub, mis täpselt lahti on. Seal võinuks tekkida olukord, et keegi läheb näiteks sinna samale laiule või hakkab kusagil lähedal toimetama ja kannab jalatsitega või kuidagi teisiti haigust edasi," ütles ta.

Veterinaararst Madis Leivitsa sõnul on inimestel lihtne linnugrippi levitada .

"Kui me käsitleme haiget lindu, kes eritab oma sülje või väljaheidetega viirust, siis me lähme mustade kätega järgmise linnu juurde. Topime oma saastunud sõrmed selle linnu keha peale või suhu, siis toimub viiruse ülekanne. Linnugripi puhul tihtipeale likvideeritakse nakkuskolded. Ehk siis, et nakkus ei leviks, võtame hukkunud isendid ja hävitame nad sedasi, et uued loomad ei saaks tulla neid sööma," selgitas Leivits.

Kuna keskkonnaagentuuril ega keskkonnaametil ei ole võimu lindude rõngastamist keelata, pöördus viimane põllumajandus- ja toiduameti poole.

Põllumajandus- ja toiduameti loomade heaolu nõunik Elen Kurvits selgitas aga, miks rõngastamist ära ei keelata. "Olukord on natukene paremaks läinud. Me andsime ka loa linnukasvatajatele linde taas välistingimustes pidada."