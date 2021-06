Euroopa Komisjon uurib Facebooki reklaamijate andmete kasutamise pärast

Euroopa Komisjon teatas reedel, et alustab Facebooki suhtes uurimist seoses andmete kogumisega reklaamijatelt.

Komisjon tahab selgitada välja, kas reklaamijatelt andmete kogumine annab Facebookile kuulutuste turul ebaõiglase eelise.

"Me uurime põhjalikult, kas need andmed annavad Facebookile ebaõiglase konkurentsieelise, seda eriti kuulutuste sektoris, kus Facebook konkureerib firmadega, millelt see andmeid kogub," ütles komisjoni konkurentsivolinik Margrethe Vestager.