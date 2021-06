Juuli ja augusti vaktsiinitarnetest pole riigil veel aimugi

Vaktsiinitootjad on lubanud juuni lõpuks kõik eelbroneeritud tarned Eestile kätte toimetada, ent milliseid vaktsiinikoguseid võib oodata juulis ja augustis, pole sotsiaalministeeriumil veel aimugi.

Kuigi aasta edenedes pidid vaktsiinitarned Eestile paranema, on olukord endiselt selline, et vaktsiinitahtjaid on rohkem kui doose ning tootjate lubatud tarnekogused pole kuude kaupa pidanud.

Pfizer/BioNTech on oma lubatud tarneid viimastel nädalatel sootuks vähendanud. Vaktsineerimisjuht Marek Seer arvas, et kuna nõudlus on suur, ei suuda tootjad sellele vastata ning see põhjustabki tarnetes mahajäämuse.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik kinnitas siiski, et juuni lõpuks on kõik tootjad lubanud oma esimese poolaasta eelbroneeringud täita.

Kiik aga näeb lubatust väiksemates tarnetes hoopis positiivset külge: "Tootmisvõimsuse tõstmine ja lubade väljastamine on nõudlik protsess, ja peabki olema. See näitab, et ka kriisi ajal ei tehta kvaliteedis järeleandmisi."

Siiski hindas Kiik, et olukord tarnetega ajapikku pigem paraneb kui halveneb.

Samas möönis ta, et mis alates juulist saab, pole veel aimugi: "Ühtki juuli- ega augustikuu tarnekogust ei tea, millega saaks arvestada, ei esimest ega teist doosi."

Tööandjate juures vaktsineerimine laieneb üle Eesti

Seni on katsetatud tööandja juures vaktsineerimist Ida-Virumaal ja Harjumaal. See võimalus võeti väga hästi vastu ning huvi selle vastu on jätkuvalt suur. Seetõttu laiendatakse võimalust kutsuda vaktsineerimispunkt töö juurde nüüd üle Eesti.

Inimesed, kes pole end veel vaktsineerimas käinud, saavad eesti.ee kaudu teavituse, kus tuletatakse meelde, et koroona vastu tasuks end võimalikult ruttu ära vaktsineerida, et sügiseseks uueks võimalikuks laineks valmis olla.

Kümnes maakonnas üle Eesti on praeguseks vaktsineeritud üle 50 protsendi täiskasvanutest. Üle Eestii peaks pool täisealisest elanikkonnast saama vaktsineeritud juuni keskpaigaks ning juuli lõpuks võib täituda 70-protsendiline vaktsineerituse määr.

Kiik möönis, et iga järgmine kümme protsenti vaktsineerituid saavutatakse raskemini kui eelmine, sest nõudlus üha väheneb, mida enam juba on vaktsineerituid.