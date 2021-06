Ando Kiviberg on Eesti 200 linnapeakandidaat Viljandis

Pärimusmuusik ja endine Viljandi linnapea on eelseisvatel kohalike omavalitsuste volikogude valimistel erakonna Eesti 200 linnapeakandidaat Viljandis.

Erakonnaga Kiviberg veel liitunud pole, kuid kavatseb seda teha lähiajal.

"Plaanime Viljandis välja minna 27 kandidaadiga ehk sama arvu inimestega, kui palju on Viljandi volikogus kohti," ütles Kiviberg ERR-ile.

Ta lisas, et konkreetsetest nimedest räägib ta lähemalt juulikuus, kuid lisas, et üllatavalt lihtne on inimesi Eesti 200 nimekirjas kandideerima kutsuda.

Ando Kiviberg oli Viljandi linnapea aastatel 2013-2017.

Aastatel 1995-2006 kuulutas ta Isamaaliitu ning pärast selle ühinemist Res Publicaga IRL-i kuni 27. juunini 2018.

Kohalike omavalitsuste volikogude valimised toimuvad 17. oktoobril.