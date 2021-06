Tallinn avab suveks kümme koolistaadionit kõigile kasutamiseks

Tallinn jätab tänavu suvevaheajal kümme koolistaadionit linnaelanikele kasutamiseks avatuks. Staadionid on avatud 14. juunist kuni augusti lõpuni seitse päeva nädalas.

"Staadionite avamisega soovime pakkuda linlastele laiemaid võimalusi tervislike eluviiside ja liikumisharrastuse edendamiseks linnakeskkonnas. Suvel tühjana seisvad koolistaadionid on selleks suurepärane võimalus," selgitas abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

Nii suures mahus avab linn koolistaadioneid avalikuks kasutamiseks esimest korda. Kui projekt võetakse elanike poolt hästi vastu ja spordiväljakute kodukorrast peetakse kinni, kaalub linn kindlasti selle jätkamist ja ka laiendamist.

Katseprojektis avavad oma staadionid järgmised koolid: Tallinna Kunstigümnaasium (Kopli 102a), Pelgulinna Gümnaasium (Mulla 7), Tallinna Saksa Gümnaasium (J. Sütiste tee 20), 32. Keskkool (Kiili 10), Mahtra Põhikool (Mahtra 60), Läänemere Gümnaasium (Vormsi 3), Haabersti Vene Gümnaasium (Õismäe tee 132), Järveotsa Gümnaasium (Järveotsa tee 31), Lasnamäe Gümnaasium (Pae 59) ja Linnamäe Vene Lütseum (Linnamäe tee 10).

Spordiväljakud on avatud iga päev kell 8–21, v.a riigipühadel või juhul, kui need on välja renditud.