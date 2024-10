Haabersti Vene Gümnaasium eemaldab oma nimest viite vene keelele

Kool esitas 7. oktoobril haridusosakonnale avalduse ümbernimetamiseks, soovides võtta uueks nimeks Tallinna Haabersti Gümnaasium, teatas ERR-i venekeelsete uudiste portaal rus.err.ee.

"Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse paragrahvile 62, mis ütleb: "Kooli nimetus peab selgelt erinema teistest hariduse infosüsteemi kantud õppeasutuste nimetustest ega tohi olla eksitav haridustaseme suhtes, mida koolis on võimalik omandada" soovime muuta oma kooli nime," seisab kooli pöördumises.

Selles märgitakse ka, et gümnaasiumi praeguses nimes (Русская гимназия Хааберсти) viidatakse vene keelele. "Soovime selle uuest nimest eemaldada, et viia nimi kooskõlla tänapäevase sisuga ning anda paremini edasi kooli praeguseid väärtusi ja tulevikunägemust," seisis avalduses.

Gümnaasiumi juhtkond tõdes oma kirjas, et eestikeelsele õppele ülemineku eesmärk on tagada kõigile Eesti lastele, olenemata nende emakeelest, võimalus saada kvaliteetset eestikeelset haridust.

Kooli uue nime peaks linnavalitsus kinnitama teisipäeval, 29. oktoobril ning lõpliku otsuse peab langetama Tallinna linnavolikogu.

"Ütlen kohe ära, et nimemuutus ei ole koalitsiooni plaan, vaid kooli enda algatus. Minu andmetel pole see viimane kool, mis lähiajal ümber nimetatakse. Eelmine linnavõim leidis, et sellised küsimused peaksid lahendama õppeasutused ise ja meie lähenemine on samasugune. Haabersti Vene Gümnaasium arutas seda küsimust ning õppenõukogu, hoolekogu ja õpilasomavalitsus - kõik toetasid eesti keelele ülemineku kontekstis üksmeelselt seda, et sõna vene või Vene esinemine nimes ei ole enam asjakohane," ütles Tallinna hariduse abilinnapea Aleksei Jašin (Eesti 200) teisipäeval ERR-ile.

Kooli hoolekogu arutas ümbernimetamist oma septembrikuu koosolekul.

"Seaduse järgi lähevad koolid üle eestikeelsele õppele. Meie kool on valmis sujuvaks üleminekuks tänu pädevatele õpetajatele ja toetavatele lapsevanematele. Kuid kaasajastamist vajab ka kooli nimi. Soovime, et meie koolile kujuneks kuvand õppeasutusest, kus iga õpilane naudib õppimist. Peame sõna vene juba aegunud nimeosaks ja teeme ettepaneku sellest loobuda," seisab õppeasutuse hoolekogu esimehe Juri Marinetsi allkirjastatud koosoleku protokollis.

Marinets ütles teisipäeval vestluses rus.err-iga, et kooli ümbernimetamise küsimus tõstatati esimest korda juba mitu aastat tagasi – juba enne aega, mil riigikogu kiitis heaks eestikeelsele haridusele ülemineku.

"Minu meelest oli see umbes kolm-neli aastat tagasi, aga siis millegipärast see teoks ei saanud, aga nüüd asetus kõik oma kohale. Juba siis tahtsime, et koolide nimedes poleks erinevusi – viidet ei vene ega ka tinglikult hiina keelele," meenutas Marinets.

Haabersti Vene Gümnaasiumi direktorit, kogenud munitsipaalpoliitikut Irina Antonjukki (Keskerakond), kes on korduvalt olnud Tallinna volikogu saadik, rus.err-il tabada ei õnnestunud.

Teema arutelul õppenõukogus kõlas ka võimalikke alternatiivseid nimesid - Haabersti Pihlaka Gümnaasium, kuna õppeasutuse logol on pihlakas, kuid seda ei toetatud.

Kool sai oma praeguse nime 26. veebruaril 2001. aastal. Enne seda kandis see Tallinna 5. Keskkooli nime.

2023. aasta kevadel, kui Tallinna juhtis Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide koalitsioon, tegi toona opositsioonis olnud erakond Isamaa ettepaneku nimetada ümber kõik Tallinna koolid, mille nimetuses sisaldub sõna vene, kuid siis ideed ei toetatud.

Praegu on viie Tallinna munitsipaalkooli nimes sõna vene. Need on Haabersti Vene Gümnaasium, Tallinna Linnamäe Vene Lütseum, Lasnamäe Vene Gümnaasium, Tallinna Õismäe Vene Gümnaasium ja Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium.