Sotsid lubavad Tallinnas proovida neljapäevast töönädalat ja kodanikupalka

Sotsiaaldemokraatide Tallinna piirkonna juht ja linnapeakandidaat Raimond Kaljulaid ütles ERR-ile, et Tallinn on piisavalt jõukas omavalitsus, kus eksperimentaalseid pilootprojekte on võimalik läbi viia.

"Kui rääkida neljapäevasest töönädalast, siis see idee ei ole uus ja ei ole meie oma. Eks tal ole nii kriitikuid kui ka neid, kes usuvad, et see parandaks töötajate heaolu ja tõstaks nende tööviljakust. Meie ettekujutuses võiks seda proovida umbes nii, et valida välja koostöös teadlastega mõni linna asutuse allasutus ja tehagi seda sellise eksperimendina," lausus Kaljulaid.

Kaljulaid tõdes, et linnal on hulk teenuseid, mida peab osutama ka kuni seitse päeva nädalas, aga samas on ka töid, mille puhul see tuleks kõne alla.

Kodanikupalgast rääkides, ütles Kaljulaid, et kõigile ei ole loomulikult võimalik kodanikupalka maksma hakata, aga ellu võiks viia pilootprojekti selle mõju hindamiseks.

Üldkogu avanud erakonna esimehe Indrek Saare sõnul väga oluline teha Tallinna linnajuhtimises ruumi uutele ideedele ja inimestele.

"Nii nagu on Tallinna ja Keskerakonna näitel taas värskelt kinnitust saanud vana tõde, et võim korrumpeerib ja absoluutne võim teeb seda absoluutselt, nii aheneb pikaaegses võimul olekus ka vaatenurk. Seepärast vajab meie pealinn ainuvõimu lõppemist nagu hapnikku. Sotsiaaldemokraadid on valmis andma enda panuse Tallinna juhtimises," ütles Saar.

Raimond Kaljulaidi sõnul on Tallinna Sotsiaaldemokraatide eesmärk tuua linna juhtimise juurde uusi mõtteid ja inimesi.

"Järgmise nelja aasta jooksul keskendume linnaruumi parandamisele nii et see oleks ohutu ja mugav kõigile liikujatele, sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna arendamisele ning uute töökohtade loomisele läbi parema ettevõtluskeskkonna," ütles Kaljulaid.

Tallinna Sotsiaaldemokraatide valimisprogramm koosneb seitsmest punktist:

Teeme tänavad korda ja toome trammid igasse linnaossa

Viime ellu rattastrateegia

Teeme korda lasteaiad ja koolid

Parandame arstiabi ja sotsiaalteenuseid

Aitame luua töökohti, soodustades väikest ja keskmist ettevõtlust

Viime ellu ööelustrateegia ja paneme tööle öölinnapea

Käivitame neljapäevase töönädala ja kodanikupalga pilootprojektid

Sotsiaaldemokraatide Tallinna öölinnapea kandidaadi Natalie Metsa sõnul on erakonnad aastaid Tallinna valimistele läinud kümneid lehekülgi pikkade programmidega, kus on sadu lubadusi.

"Vähesed nendest lubadustest viiakse ellu. Sotsiaaldemokraadid soovivad, et kõik tallinlased teaksid täpselt, mille eest me linnavalitsuses seisame ja mida me kavatseme päriselt ära teha. Meie programm on konkreetne ja selge ja sellest saab alus, millega me läheme peale valimisi koalitsioonikõnelustele," kommenteeris Mets.