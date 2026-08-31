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Solman: sotsid on otsustanud Michali valitsust päästma minna

Eesti
Riina Solman.
Riina Solman. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Sotsiaaldemokraatide retoorikaga on toimunud tähelepanuväärne muutus, sest kui varem lubati vähemusvalitsust umbusaldada, siis nüüd käitutakse vastupidi, ütles Isamaa aseesimees Riina Solman.

Solman märkis, et kui veel tänavu jaanuaris ütles sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets väga selgelt, et kui Kristen Michali valitsus kaotab riigikogus enamuse, algatavad sotsid koos teiste opositsioonierakondadega peaministri umbusaldamise.

"Nüüd on valitsus enamuse kaotanud, aga umbusaldamise asemel on sotsid otsustanud Michali valitsuse püsti hoida," märkis Solman.

Lisaks on muutunud sotside suhtumine erakorralistesse valimistesse, lisas ta.

"23. augustil 2025 teatas SDE aseesimees Tanel Kiik, et sotsid on valmis koos Isamaa, Keskerakonna ja EKRE-ga erakorralisi riigikogu valimisi toetama, kui praegune parlament ei suuda moodustada adekvaatset uut koalitsiooni. Nüüd ütleb erakonna esimees, et sotsid erakorralisi valimisi ei toeta. Uus põhjendus on, et valimisteks ei jäävat piisavalt aega sisuliseks debatiks;" lausus Solman.

Solmani sõnul võib sotside meelemuutuse põhjuseid otsida riigieelarvest. Kuigi sotside aseesimees Riina Sikkut ütles esmaspäeval "Terevisioonis", et neil pole mingit diili võimuliiduga, siis Solmani sõnul näitab minevik, et sotsid on varemgi taolisi läbirääkimisi pidanud.

"Seepärast tasub nüüd väga tähelepanelikult jälgida, millised Sikkuti loetletud "mured" sügiseses riigieelarves lahenduse saavad ja milliste häältega Michali vähemusvalitsuse eelarve lõpuks vastu võetakse. Ma ei väida, et kokkulepe on juba sõlmitud. Aga küsimus on täiesti õigustatud: kas sotside järsku leitud vastumeelsus erakorraliste valimiste suhtes kestab täpselt nii kaua, kuni riigieelarves on õiged kokkulepped tehtud?" lausus Solman.

Toimetaja: Marko Tooming

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