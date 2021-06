G7 nõuab Venemaalt tegutsemist küberrünnakute vastu

Juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 liidrid nõudsid pühapäeval, et Venemaa astuks samme oma territooriumil toime pandavate küberrünnakute vastu ja viiks läbi uurimise seoses keemiarelvade kasutamisega.

Ühendkuningriigis peetud kolmepäevase G7 liidrite kohtumise järgselt avaldatud kommünikees kutsusid liidrid Moskvat üles peatama ka destabiliseerivat ja kahjulikku tegevust ja viima läbi uurimise seoses keemiarelvade kasutamisega Venemaa territooriumil, kirjutab Reuters.

Kommünikee kohaselt peab Venemaa võtma vastutusele oma territooriumil tegutsevad lunavara rünnakute toimepanijad, krüptorahaga lunaraha pesijad ja teised küberkurjategijad.

Küberrünnakute teema on päevakajaline pärast rünnakut Ühendriikides kütusejuhtmeid haldava ettevõtte Colonial Pipeline vastu.

Ühendkuningriik on varem avaldanud, et Venemaa on küberrünnakute peamine allikas.

G7 rühma avaldus kutsus üles ka laiemale tegevusele lunavararünnakute vastu, nimetades ohvrite andmete lukustamist ja nende vastu lunaraha nõudmist aina kasvavaks jagatud ohuks.

"Me kutsume kõiki riike üles tuvastama ja segama kriminaalseid lunavaravõrgustikke, mis tegutsevad nende piirides ja võtma võrgustikke nende tegevuse eest vastutusele," seisab avalduses.

Üleskutse uurida keemiarelvi järgneb Aleksei Navalnõi mürgitamisele ainega, mille puhul oli Saksamaa arstide hinnangul tegemist sõjaväelise närvimürgiga.