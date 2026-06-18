Meloni esitab kandidaadi EL-i esindajaks Venemaa-Ukraina kõnelustel

Itaalia peaminister Giorgia Meloni teeb eelseisval Euroopa Liidu tippkohtumisel ettepaneku kandidaadi osas ühenduse eriesindaja kohale läbirääkimistel, mille eesmärk on lahendada Venemaa sõda Ukraina vastu, teatas kolmapäeval uudistekanal Ukrinform.

Ukrinformi andmetel tegi Meloni avalduse, rääkides ajakirjanikega juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 tippkohtumisele järgnenud pressikonverentsil.

Kogunemise kõrvalt tehtud märkustes täpsustas Meloni, kes tema arvates peaks selle rolli enda kanda võtma.

Itaalia peaministri sõnul peaks Euroopa Liidu läbirääkija olema pärit pigem keskmise suurusega riigist, kui ühenduse mõnest suurimast liikmesriigist.

Meloni ütles, et esitab oma kandidaadi ettepaneku ametlikult Brüsselis toimuval tippkohtumisel.

Samuti ütles Meloni, et G7 tippkohtumisel õnnestus liidritel leida USA presidendi Donald Trumpiga Ukrainaga seotud küsimustes ühine keel.

Ukrinformi andmetel ütles president Volodõmõr Zelenski, et G7 tippkohtumisel näitasid maailma liidrid ja Euroopa Liidu ametnikud üles ühtset seisukohta Venemaa Ukraina-vastase sõja küsimuses ning vajaduses suurendada survet Kremlile.