Tallinnas meenutatakse küüditatuid installatsiooniga "Pisarate vagun"

Installatsioon avatakse esmaspäeva hommikul kell üheksa. Pühapäeva päeval käis Vabaduse väljakul askeldamine, mis juba siis mööduvate inimeste pilke püüdis. Suunaga itta pisaraid täis vaguni ümber on kujutatud endine Nõukogude Liidu piir.

"Vagun on see sümbol, mis jäi meelde inimestele esiteks, kes siia jäid. Inimesed viskasid ka vagunitest kirju välja – neid käidi raudtee ääres korjamas, sugulastele saatmas, kui oli aadress leitav ja teisest küljest jäi ju vagun meelde neile, kes seal nädalate kaupa teel olid sinna," rääkis Inimõiguste Instituudi juhatuse esimees Vootele Hansen.

Pisarate vahel näeb halogrammilt näitlejate esituses luuletajate Jüri Üdi, Marie Underi, Henrik Visnapuu, Kalju Lepiku ja Thavet Atlase loomingut, mis räägib küüditamisest.

"Marie Underi puhul märgiksin ära, et see on mõeldud just küüditatule ja minu meelest Eesti näitlejad loevad seda väga ilusasti kõik sisse ja programm kestab 35 minutit. Homme jookseb terve päeva hommikul kuni kella kümneni õhtul," sõnas Inimõiguste Instituudi tegevjuht Aet Kukk.

Lisaks Vabaduse väljakul avatavale installatsioonile toimub esmaspäeval mälestusüritusi terve päeva vältel ja mitmel pool. Vootele Hansen ütleb, et küüditamisest rääkimine ja selle mäletamine on vajalik meie kujunemisloo mõistmiseks.

"See loodi ju selleks, et hirmu luua, me ei saa seda hirmu ületada, kui me sellest ei räägi ja veel enam, ega ajalugu pole seisma jäänud. Keegi ei saa öelda, et neid sündmusi tulevikus ei tule, siis teades juba, milleks inimene on võimeline, mida üks inimene võib teisele teha, me peame seda endale meelde tuletama, äkki see distsiplineerib meid," ütles Hansen.