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Üle Eesti toimusid juuniküüditamise mälestusüritused

Eesti
Foto: Margus Muld / ERR
Eesti

Pühapäeval mälestati 85 aasta möödumist juuniküüditamisest. Sel puhul toimus kõikjal üle Eesti mälestusüritusi.

Juuniküüditamise ohvreid mälestati juba kaheksandat korda peetava mälestusüritusega "Me ei unusta sind".

Tallinnas koguneti Pääsküla mälestusmärgi juurde, mille skulptor Tõnu Maarand pühendas 35 aastat tagasi kõigile, kelle elu lõppes okastraadi taga.

Keskpäeval saabus ligi 600 represseeritute esindajat president Alar Karise kutsel presidendi Roosiaeda, et koos hoida meeles toimunud ebaõiglust, mis ei tohi korduda.

"Just sellel põhjusel peame mäletama minevikku, sest needsamad okupantide poolt meie rahva kalla toime pandud kuriteod ja hirmu toonud mehhanismid töötavad ka tänases maailmas, sest ikka leidub ideoloogiaid, mis leiavad alati õigustuse vägivallale sest ikka levitatakse kurjuse ellu viimiseks sulaselget valet ja häma ning kahjuks leidub alati neid, kes seda kõike uskuma jäävad või lihtsalt mööda vaatavad. Head inimesed, hoiame üksteist ja hoiame vaba Eestit," sõnas president kõnes.

Saarlased kogunesid Jaagarahu sadamasse, kustkaudu küüditati inimesi külmale maale nii 1941. kui 49. aastal. Seitsmeaastasena küüditatud Asta Salumaa jõudis tapiteed käia suisa kaks korda.

"1947. aastal lasti alaealised lapsed vabaks korra ja siis kui 16 sain täis, öeldi, et see on eksitus ja te kuulute ikka sinna. Uuesti tapiga viidi vangi ja kolm kuud olin vangis, siis viidi tagasi ema juurde," sõnas Salumaa.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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