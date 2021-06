BLRT suuromanikud tõid ettevõtte osaluse Maltalt Eesti sihtasutuse alla

Veel möödunud aastal kasutasid BLRT grupi suuromanikud Bermanid ettevõtte osaluse hoidmiseks Maltal registreeritud ettevõtet Solv International LTd. Tänavu juunis on Bermanite BLRT osaluse omanikfirma Ferrioli omanikuks saanud aga Eestis registreerimisel sihtasutus Berman Family Foundation.

BLRT osalusest 45 protsenti kuulub Bermanite osaühingule Ferriol, mille osalus on juunist viidud Eestis registreeritud SA Berman Family foundationi alla.

Bermanite enamusosalus BLRT kontsernis kuulus neile aastaid otse läbi OÜ Ferriol, 2016. aastal viisid nad osaluse Maltal registreeritud SOLV International Ltd nimele. Panama tulumaksumäär on neli korda Eesti omast madalam. Mark Berman rääkis 2018. aastal Postimehele, et omanikud otsisid võimalust, mis arvestaks ettevõtte ja selle aktsionäride huve.

Sihtasutus on Eestis registreeritud tänavu juunis ning Fjodor Berman, Igor Berman ja Mark Berman on äriregistri andmetel Berman Family Foundation SA nõukogu liikmed.

BLRT grupist 40 protsenti kuulub ettevõttele BLT holding, mille osanikud on 40 protsendiga Valeri Kovalenko, samuti 40 protsendiga Viola Fnidinat ning 20 protsendiga Vladimir Toropov. BLT holding on aastaid käinud ettevõttega kohut grupi poliitika vastu mitte dividende maksta.